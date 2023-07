SAIE Bari 2023: Prefabbricazione e Industrializzazione Edilizia tra i protagonisti tematici

SAIE Bari 2023 – La Fiera delle Costruzioni: progettazione, edilizia, impianti - in programma alla Nuova Fiera del Levante dal 19 al 21 ottobre, sarà caratterizzata da un’area speciale dedicata alla Prefabbricazione e all’Industrializzazione Edilizia.

Prefabbricazione e Industrializzazione Edilizia tra i protagonisti tematici di SAIE Bari 2023

La Piazza Prefabbricazione e Industrializzazione Edilizia di SAIE 2023, organizzata in collaborazione tecnica con Edera Srl (centro di innovazione per la decarbonizzazione e la rigenerazione dell’ambiente costruito), valorizzerà le realtà innovative che stanno investendo per creare un nuovo paradigma nelle costruzioni, spostando in fabbrica la produzione di soluzioni integrate da installare in pochi giorni di cantiere, capaci di aumentare la produttività e garantire elevate prestazioni a lungo termine. Facciate prefinite, serramenti integrati, aggregati impiantistici compatti e nuove soluzioni full electric per case di qualità a basse emissioni, consumi e spese.

Nell’ambito di questa nuova iniziativa speciale di SAIE Bari 2023 oltre alle soluzioni e ai prodotti in esposizione delle aziende partner, si terranno una serie di incontri formativi con i principali attori e portatori di interesse che stanno sviluppando il nuovo mercato della prefabbricazione.

Inoltre, i professionisti in visita potranno conoscere dalla viva voce dei protagonisti i trend e le esperienze di successo diffuse in Italia e in Europa, come Energiesprong, modello rivoluzionario per la riqualificazione profonda, veloce e industrializzata che sta coinvolgendo un numero crescente di realtà anche nel nostro Paese.

Le tematiche principali che verranno affrontate nell’ambito della Piazza Prefabbricazione e Industrializzazione Edilizia a SAIE Bari 2023 saranno:

Nuovi sistemi costruttivi: Offsite e Industrializzati, 2d, 3d; Preassemblati, prefiniti, prefabbricati da assemblare e componibili Onsite; Soluzioni per aumento produttività in cantiere

Prefabbricazione e industrializzazione per il nuovo e l’esistente

Qualità e durabilità del prodotto

Riduzione degli impatti ambientali

Facciate integrate (finiture, isolamento, strutture, serramenti, impianti)

Coperture e strutture leggere

Partizioni interne preassemblate

Riqualificazione sismica

Approccio olistico e integrato

Riqualificazione impiantistica

Generazione da fonti rinnovabili ed elettrificazione dei consumi

Accessibilità

Sicurezza antincendio

Nuovi modelli di sostenibilità economico finanziaria

Digitalizzazione e industrializzazione dei processi

Visualizza la presentazione ufficiale della Piazza Prefabbricazione e Industrializzazione Edilizia, mentre le informazioni per partecipare con la propria azienda possono essere richieste qui.

Tutte le informazioni sulla prossima edizione di SAIE (19/21 ottobre 2023, Bari) sono disponibili sul sito ufficiale.