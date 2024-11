Salva Milano, sembra quasi fatta. È stata approvata infatti in sede referente in VIII Commissione alla Camera la proposta emendativa all'art. 1 della pdl in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana (C. 1987). La proposta di legge adesso passa all'esame dell'Aula.

Salva Milano: ok all'interpretazione autentica delle norme

Sebbene l'emendamento non abbia incontrato il favore del MEF, che ha espresso perplessità rispetto a una possibile riduzione degli oneri di urbanizzazione che ne possono derivare, il testo è stato approvato, confermando anche la rubrica dell’articolo in “Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia”.

Scendendo nel dettaglio, con il testo si è scelto quindi di optare per l'interpretazione autentica in relazione ai seguenti temi: