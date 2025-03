Sicurezza sul lavoro: il titolare è responsabile anche in presenza di un preposto

La responsabilità del datore di lavoro per le lesioni colpose subite da un lavoratore può essere riconosciuta anche in presenza di un preposto alla gestione della sicurezza e in caso di rischi apparentemente imprevedibili, se questi sono stati sottovalutati o non adeguatamente gestiti.

Inoltre, la gravità del reato e la mancata adozione di misure preventive adeguate giustificano la condanna e l’esclusione di cause di non punibilità, come la tenuità del fatto, e la sostituzione della pena detentiva con una pecuniaria.

Sicurezza cantieri: la Cassazione sulla responsabilità del datore di lavoro

A confermare quanto già stabilito dalla Corte di Appello è stata la Corte di Cassazione con la sentenza del 17 febbraio 2025, n. 2021, ritenendo inammissibie il ricorso contro la condanna inflitta al titolare di un’impresa esecutrice dei lavori, ritenuto responsabile delle lesioni colpose causate a un lavoratore.

Dalle indagini era emerso che il titolare dell'impresa non aveva incluso nel piano operativo di sicurezza i rischi derivanti dalla proiezione di schegge, non aveva formato adeguatamente i lavoratori sui rischi specifici e non aveva adottato misure di protezione, come l’utilizzo degli occhiali di sicurezza.

Secondo il ricorrente, la decisione del tribunale sarebbe stata ingiusta tenendo conto di: