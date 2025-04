Sistemi Zero di Mapei: soluzioni complete e sostenibili per un’edilizia più responsabile

Mapei continua a perseguire l’innovazione con un impegno costante verso la sostenibilità, consolidando il suo ruolo di riferimento nel settore dell’edilizia sostenibile. Lo fa offrendo sul mercato i Sistemi Zero: un insieme di soluzioni a CO 2 compensata, pensate per rispondere alle diverse esigenze del mercato, nel pieno rispetto dell’ambiente. L’obiettivo di questi sistemi, e di tutta la linea Zero di Mapei, è quello di compensare le emissioni residue di CO₂ generate durante la produzione dei prodotti, attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati per sostenere progetti di riforestazione e conservazione della biodiversità.

Sistemi ZERO: le soluzioni MAPEI per un'edilizia sostenibile

I Sistemi Zero si caratterizzano per la loro capacità di offrire risposte specifiche e complete alle esigenze di costruzione e ristrutturazione. Ogni sistema è progettato per affrontare le sfide quotidiane del settore edilizio, combinando durabilità, qualità ed elevate prestazioni con un ridotto impatto sull’ambiente.

Tra i principali sistemi proposti da Mapei, troviamo soluzioni per diverse tipologie di intervento:

Il benessere al centro

La scelta di sviluppare questi sistemi risponde alla crescente domanda di edifici sempre più sicuri, salubri e rispettosi dell’ambiente. Con i Sistemi Zero ogni aspetto della costruzione è progettato per ridurre l'impatto ambientale, utilizzando materiali che, pur offrendo alte prestazioni, sono concepiti per garantire spazi salubri, sicuri e sostenibili per chi li vive.

Mapei, con il suo impegno costante verso l’ambiente e il benessere degli individui, propone oggi un’edilizia che guarda al futuro, dove ogni scelta progettuale contribuisce in modo tangibile alla salvaguardia del nostro pianeta e alla qualità della vita delle persone.