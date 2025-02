Soccorso istruttorio: quando si può correggere l'offerta?

Il nuovo Codice degli Appalti ha previsto, con la disciplina enunciata all’art. 101, quattro diverse tipologie di soccorso istruttorio: integrativo, sanante, in senso stretto e correttivo.

Quest’ultima fattispecie è particolarmente innovativa perché ha introdotto la possibilità, per gli OE, di correggere errori commessi nella redazione dell’offerta, a condizione però che la modifica venga presentata in busta chiusa e, soprattutto, prima dell’apertura e della valutazione delle offerte, in modo tale che la Commissione possa aprirla contemporaneamente a quella originaria e compararla.

Soccorso correttivo: il TAR sulla modifica dell'offerta

Circostanza che non si è verificata nel caso affrontato dal TAR Valle d’Aosta che, con la sentenza del 10 febbraio 2025, n. 4, ha confermato la legittimità dell’esclusione da una procedura aperta di un OE, primo in graduatoria, la cui offerta era stata ritenuta anormalmente bassa in relazione ai costi della manodopera.

L’operatore aveva affermato di avere erroneamente indicato i costi relativi a una precedente gara, ma ha presentato quelli corretti soltanto successivamente alla data di apertura e valutazione delle offerte, motivo per cui è stata ritenuta anormalmente bassa, con esclusione da parte del RUP.

Nel valutare la questione, il TAR ha preliminarmente ricordato che l’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023 ha previsto che:

la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;

la SA può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;

fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la SA può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Le tipologie di soccorso istruttorio

Sul punto, il Consiglio di Stato, in una recente sentenza ha appunto identificato quattro diverse tipologie di soccorso istruttorio rinvenibili nella disciplina dell’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023: