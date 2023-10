Solai prefabbricati: soluzioni per la protezione dal fuoco

Il solaio alveolare precompresso viene prodotto tramite estrusione o vibro finitura del calcestruzzo. È un elemento prefabbricato industrialmente, autoportante, con intradosso liscio da cassero metallico ed armatura strutturale precompressa integrata. Dopo la posa in cantiere degli elementi prefabbricati, si procede con l’integrazione delle restanti armature strutturali e il getto di completamento in opera.

Norma di riferimento: UNI EN 1365-2:2014 Prove di resistenza al fuoco per elementi portanti – parte 2 solai e coperture

Elemento protetto: Elemento portante orizzontale “Solaio alveolare precompresso prodotto tramite estrusione o vibro finitura del calcestruzzo”

Tipologia elemento: Solaio civile o industriale

Protettivo: AMOTHERM BRICK WB

Consumo: 1.2 kg/m²

Risultato ottenuto: REI 180

Solaio alveolare: comportamenti al fuoco

Il comportamento al fuoco di un solaio alveolare può essere valutato utilizzando le indicazioni riportate in EN 1992 Eurocodice 2 ʺProgettazione delle strutture in calcestruzzoʺ e nel caso non venga raggiunta la classe di resistenza richiesta, si può tramite l’utilizzo di protettivi qualificati secondo le norme EN 13381-3, migliorarne le prestazioni.

Tuttavia, è opportuno riflettere su alcuni punti ai quali la valutazione analitica non riesce a dare risposta compiuta, ovvero:

il comportamento al fuoco del basso spessore di calcestruzzo nell’intradosso della cavità;

l’effetto spalling, che il programma di calcolo termico non riesce a individuare/valutare;

le dinamiche del trasferimento termico all’interno dei fori (cavità).

Per dare una risposta tecnica a questi dubbi, si è predisposta presso un laboratorio autorizzato una prova al fuoco basata sulla UNI EN 1365-2; norma cogente per la verifica delle performances di un elemento posto a solaio o copertura di edifici civili o industriali.

Il solaio in esame senza protezione e secondo valutazione con Eurocodice presentava una resistenza al fuoco di REI 60, mentre con il contributo del protettivo AMOTHERM BRICK WB applicato in ragione di 1.2 kg/m² ha raggiunto durante la prova una resistenza al fuoco di REI 180

Vantaggi e impieghi

Amotherm BRICK WB, con questa ulteriore sperimentazione assume un ruolo primario come prodotto di riferimento nei casi di adeguamento antincendio di strutture esistenti di varia natura. Un solo prodotto qualificato sia per la parte strutturale (calcestruzzo armato) UNI EN 13381-3:2015; che di compartimentazione (pareti in laterizio/blocchi in cemento/etc.) UNI EN 1364-1:2015; che per la parte orizzontale (solai laterocemento/predalles/alveolari) UNI EN 1365-2:2014.

Fattori di rilievo:

Mappatura termica della sezione con dati di temperatura aggiuntivi a differenti profondità dell’elemento in esame;

Dati sperimentali che in fase progettuale forniscono certezza al progettista;

Un solo prodotto in cantiere: semplificazione delle operazioni di controllo e verifica;

Un solo prodotto in cantiere: facilità di impiego per il posatore e diverse tipologie di supporti proteggibili.

Solaio alveolare posato in opera prima del getto di completamento

Solaio trattato con AMOTHERM Brick WB durante il test al fuoco, sotto carico

Particolare della cavità e dello spessore del fondello​