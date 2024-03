Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” mediante il quale l’attuale Governo ha messo fine, con una sola eccezione, al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

La struttura del Decreto Legge n. 39/2024

Come già anticipato in Consiglio dei Ministri dal Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, le nuove disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. Un intervento necessario dopo che, a seguito della riclassificazione del superbonus come “credito pagabile”, l’ISTAT ha revisionato il deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%.

Non sono bastate le disposizioni introdotte da Governo e Parlamento soprattutto con il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, né le ultime messe a punto con il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), convertito senza modificazioni dalla Legge 22 febbraio 2024, n.17.

Benché non si conosca il dettaglio dell’utilizzo del superbonus da parte degli enti del terzo settore, né del bonus 75% per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla fine le detrazioni fiscali più penalizzate dalle nuove misure sono proprio queste.

Confermata la struttura del nuovo Decreto Legge n. 39/2024 che si compone di 10 articoli suddivisi in due Capi:

Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

Art. 1 - Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Art. 2 - Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Art. 4 - (Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Art. 5 - Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Art. 6 - Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria

Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia fiscale

Art. 8 - Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

Art. 9 - Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

Art. 10 - Entrata in vigore

In questo approfondimento entreremo nel dettaglio dei primi 4 articoli del nuovo provvedimento d’urgenza.