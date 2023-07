Struttura di progettazione Demanio: Fondazione Inarcassa dice no

Avevamo scritto che avrebbe certamente fatto discutere e così è stato. Non poteva raccogliere consensi l'avviso pubblicato dall'Agenzia del Demanio che ha messo a disposizione gratuitamente la sua Struttura per le attività di progettazione, prestazione di servizi di ingegneria e architettura e assistenza tecnica da effettuare sugli immobili pubblici ad uso scolastico, riservato alle Province e le Città metropolitane delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Struttura di progettazione Demanio: il commento di Fondazione Inarcassa

Dopo il consueto tam tam social che ha visto i professionisti indignati per l'ennesima dimostrazione di quanta poca consapevolezza e attenzione ci sia verso le attività riservate ai progettisti, riceviamo la lettera del Presidente Inarcassa, Ing. Franco Fietta, indirizzata alla nostra redazione, in cui vengono ribaditi alcuni concetti su cui da anni è aperto un dibattito tra gli enti pubblici appaltanti, il mondo delle imprese e quello delle professioni.

"Ci teniamo a ribadire la nostra ferma contrarietà ai tentativi da parte di Strutture Statali, il cui funzionamento tra l’altro comporta un costo notevole a carico della collettività, di proporre servizi di ingegneria ed architettura che vengono sottratti al mercato e quindi ad un sano e leale confronto competitivo basato su qualità e costi delle prestazioni".

Concentrarsi sulla programmazione

Questo il commento del Presidente Fietta che evidenzia la necessità, soprattutto in questo momento, di concentrare l'attenzione della pubblica amministrazione verso le attività di pianificazione e programmazione.

"In un momento in cui da più parti si evidenzia la difficoltà a mettere a terra i fondi del PNRR per carenza di pianificazione e programmazione da parte della P.A. - continua il Presidente di Fondazione Inarcassa - riteniamo molto più utile e funzionale, alla migliore efficienza della stessa ed al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, che gli apparati Statali si concentrino nell’attività di programmazione. Concentrandosi su questa, per cui hanno esclusiva competenza e responsabilità, potrebbero lasciare che la progettazione, Direzione lavori e collaudi vengano esternalizzate a liberi professionisti e Società di Ingegneria unici soggetti in possesso di competenze ed organizzazione per far fronte in tempi utili alle incombenze del PNRR".

Ricordiamo che nel caso dell'avviso dell'Agenzia del Demanio, le amministrazioni interessate potranno inviare le proprie manifestazioni di interesse entro l'1 settembre 2023.