Sun Ballast: zavorre e strutture per fotovoltaico su tetto piano ancora più sicure

Dopo un attento processo di analisi tecnica, Sun Ballast ha ottenuto la prestigiosa certificazione ETN per i suoi principali sistemi di fissaggio per pannelli fotovoltaici. Questo riconoscimento garantisce che le zavorre per fotovoltaico e le strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano soddisfano i rigorosi standard francesi in termini di sicurezza e affidabilità, offrendo una garanzia di qualità ai clienti professionali e privati.

Zavorre certificate di qualità per la massima sicurezza

Il certificato ETN (Enquête Technique Nouvelle), rilasciato da enti tecnici accreditati, attesta la conformità dei prodotti alle normative nazionali e conferma la compatibilità con i requisiti specifici dei progetti fotovoltaici su tetti piani. Grazie a questo, Sun Ballast consolida la sua posizione di riferimento nel settore delle strutture per fotovoltaico, garantendo soluzioni solide e sicure per ogni tipo di impianto.

Innovazione nelle strutture per pannelli fotovoltaici

Sun Ballast propone due soluzioni innovative per il fissaggio dei pannelli solari: il Sistema Monofila e il Sistema Connect.

Sistema Monofila: progettato per semplificare l'installazione, combina zavorre per fotovoltaico in cemento senza necessità di forature. Con inclinazioni variabili da 0° a 30°, è ideale per gestire ostacoli e adattarsi a qualunque impianto su tetto piano.

progettato per semplificare l'installazione, combina in cemento senza necessità di forature. Con inclinazioni variabili da 0° a 30°, è ideale per gestire ostacoli e adattarsi a qualunque impianto su tetto piano. Sistema Connect: grazie alla struttura reticolare, offre leggerezza e resistenza. La connessione tra le zavorre garantisce una distribuzione uniforme del peso, migliorando la stabilità anche in condizioni climatiche avverse.

Entrambi i sistemi permettono di installare le strutture senza ancoraggi invasivi, rispettando i limiti di carico degli edifici e offrendo soluzioni modulari per impianti fotovoltaici personalizzati.

Certificazione ETN e supporto tecnico Sun Ballast

Con l’ottenimento della certificazione ETN, Sun Ballast non solo soddisfa le normative più stringenti, ma rafforza il proprio impegno verso la sicurezza e la qualità. L’Ufficio Tecnico Sun Ballast, composto da oltre 20 esperti, supporta i clienti con relazioni tecniche gratuite, analisi dei carichi e calcoli del vento, garantendo un’assistenza completa per progettare impianti fotovoltaici longevi e sicuri.

Sun Ballast continua a distinguersi come leader internazionale nelle soluzioni per impianti fotovoltaici, fornendo strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano innovative, sicure e conformi alle esigenze del mercato.

La certificazione ETN rafforza ulteriormente il ruolo di Sun Ballast come partner di riferimento internazionale nel settore delle strutture per fotovoltaico su tetto piano, anche grazie al servizio di assistenza costante offerto dall’Ufficio tecnico. Composto da oltre 20 professionisti abilitati, l’Ufficio tecnico fornisce infatti ai clienti Sun Ballast relazioni tecniche gratuite complete di tutti i dati necessari a realizzare impianti FV sicuri e longevi – dai calcoli del vento alle analisi dei carichi sul tetto – garantendo un supporto a 360° fin dalle prime fasi di progettazione.