Tra gli aspetti che rendono le norme "complicate" vi è senza dubbio il continuo aggiornamento operato da disposizioni successive. Come nel caso delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) che sono state introdotte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) che in questi 13 mesi di applicazione ha subito molte modifiche.

Superbonus 110%: gli articoli 119 e 121 Decreto Rilancio

Appare utile ricordare un po' la storia del superbonus 110%. Il bonus 110% è stato introdotto nel nostro Paese dall'art. 119 del Decreto Rilancio, mentre con il successivo art. 121 è stata prevista la disposizione che più di tutte ha rilanciato le principali detrazioni fiscali in edilizia: le opzioni alternative alla fruizione diretta delle agevolazioni (sconto in fattura e cessione del credito).

Come detto, gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio sono stati rimaneggiati più volte fino alla versione attualmente in vigore. In particolare, sono intervenute i seguenti provvedimenti correttivi:

Benché i dubbi applicativi arrivino fino ai nostri giorni (basti guardare l'ultima rettifica interpretativa operata dall'Agenzia delle Entrate sui limiti di spesa del Sismabonus 110%), il modo migliore per comprendere una norma è, prima di tutto, leggerla e rileggerla.

Superbonus 110%: l'aggiornamento fino al Decreto Semplificazioni-bis

Proprio per questo abbiamo preparato gli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio aggiornati, coordinati e annotati fino ad oggi, ovvero fino alle ultime modifiche arrivate dal Decreto Legge n. 77/2021. Ricordiamo, però, che gli ultimi due provvedimenti che hanno modificato il Decreto Rilancio sono dei Decreti Legge che, pur essendo immediatamente in vigore, sono in attesa di conversione in legge che potrebbe confermare o riformulare molti contenuti.

Trovate i due articoli aggiornati tra i documenti allegati al Decreto Rilancio.