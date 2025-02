Superbonus e bonus edilizi 2025: tutto nella nuova guida dei Notai

La pubblicazione della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha stravolto il comparto dell’edilizia, rivoluzionando le principali detrazioni fiscali per la ristrutturazione e riqualificazione energetica e strutturale degli immobili.

Immobili e Bonus fiscali 2025: la guida del Notariato

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate aggiorni le sue guide fiscali (utilissimi punti di riferimento), il Notariato ha pubblicato l’edizione aggiornata della guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare “Immobili e Bonus fiscali 2025”. Una guida pratica che rappresenta un vero e proprio vademecum per cittadini, professionisti e operatori del settore, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato insieme a 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).

Dopo un’introduzione di natura generale che mette in luce le principali novità arrivate dalla Legge di Bilancio 2025, la guida entra nel merito delle seguenti detrazioni fiscali:

bonus casa (art. 16-bis, d.P.R. n. 917/1986; art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013; art. 1, commi 54 e 55, Legge n. 207/2024);

ecobonus (art. 14, D.L. n. 63/2013; art. 1, comma 55, Legge n. 207/2024);

sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, D.L. n. 63/2013; art. 1, comma 55, Legge n. 207/2024);

superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020; art. 1, comma 56, Legge n. 207/2024);

bonus acquisti (art. 16-bis, d.P.R: n. 917/1986);

bonus mobili ed elettrodomestici (art. 16, comma 2, D.L. n. 63/2013; art. 1, comma 55, Legge n. 207/2024).

Un intero capitolo contiene le disposizioni di natura generale che riguardano:

i beneficiari del bonus casa e dell’ecobonus;

i beneficiari del superbonus;

il subentro alla detrazione;

le formalità e condizioni per fruire dei bonus;

le formalità per i condomini;

la cumulabilità dei bonus;

le modalità operative.

Un altro capitolo è interamente dedicato alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e mette in luce la disciplina in vigore:

fino al 16 febbraio 2023;

dal 17 febbraio 2023.

Infine, un capitolo è stato riservato alla condizione di “abitazione principale” e ai limiti alla detrazione, entrambi previsti dalla Legge di Bilancio 2025.