Superbonus: continuano a volare i condomini

Non termina neanche a febbraio la corsa al superbonus. Lo dimostra l’ultimo report pubblicato da Enea con i dati relativi al superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica.

Superbonus: nuovo report Enea

Chi si fosse aspettato una flessione nell’utilizzo del superbonus, che nel 2024 ha diminuito la sua aliquota al 70% per quasi tutti i soggetti beneficiari, sarà rimasto deluso. Nel nuovo report Enea aggiornato al 29 febbraio 2024, il Superbonus avanza di altri 4,5 miliardi di euro portando il primo bimestre 2024 a quasi 9 miliardi di investimenti ammessi a detrazione con una proiezione di oltre 53 miliardi di euro che porterebbe la spesa annuale a superare il record del 2022 (46 miliardi di euro).

Con i numeri di febbraio 2024, i dati aggiornati sul superbonus energetico sono i seguenti:

480.815 asseverazioni (+9.037 rispetto a gennaio 2024);

113.092.862.457,59 euro di investimenti comprese le somme non ammesse a detrazione (+4.545.009.463,15 euro rispetto a gennaio 2024);

111.557.714.400,40 euro di investimenti ammessi a detrazione (+4.509.175.735,11 euro rispetto a gennaio 2024);

104.455.383.175,50 euro di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione (+6.449.595.747,12 euro rispetto a gennaio 2024);

114.431.124.574,79 euro di detrazioni maturate per lavori conclusi (+7.056.750.616,20 euro rispetto a gennaio 2024).

Volano i condomini

Come, invece, era facilmente prevedibile a fare da traino per il nuovo boom sono ancora i condomini e, in generale, i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):

i condomini (anche minimi o assimilati);

le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Ricordiamo, infatti, che fatta esclusione per le zone terremotate e gli enti del terzo settore in possesso di determinati requisiti, così come previsto al comma 8-bis del citato art. 119, il superbonus è terminato per le unifamiliari e ha diminuito l’aliquota fiscale al 70% sulle spese sostenute nel 2024 dai su-richiamati soggetti beneficiari (nel 2025 diminuirà ulteriormente al 65%).

Per i soggetti di cui alla lettera a), i dati aggiornati a febbraio 2024 sono i seguenti:

121.766 asseverazioni (+7.838 rispetto a gennaio 2024);

73.165.238.540,45 euro di investimenti comprese le somme non ammesse a detrazione (+4.426.801.503,74 euro rispetto a gennaio 2024);

72.640.473.840,00 euro di investimenti ammessi a detrazione (+4.390.238.573,38 euro rispetto a gennaio 2024);

66.803.778.125,21 euro di detrazioni maturate per lavori conclusi (+6.017.494.802,56 euro rispetto a gennaio 2024).

Edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti

“Trascurabili” i numeri relativi: