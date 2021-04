Superbonus 110%, una nuova era per il fotovoltaico domestico in Italia

Il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ecobonus: nuove opportunità

Questi ultimi due ambiti, in particolare, costituiscono una novità rispetto alle precedenti misure, che con l’Ecobonus interessavano solo gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, e aprono dunque le porte all’opportunità per i cittadini di diventare prosumer, fino a raggiungere l’autosufficienza energetica, e di passare dalla mobilità tradizionale all’e-mobility.

Il Superbonus prevede la detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi, riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L’elemento più importante di novità è però la possibilità, in precedenza sottoposta a divieto, della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o di usufruire di un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi. Questo consente al cittadino di poter effettuare gli interventi senza dover sostenere subito tutti i costi, rendendoli così meno gravosi sotto il profilo economico.

Il Superbonus e il fotovoltaico

Per poter usufruire del Superbonus per l’installazione di un impianto fotovoltaico è necessario tuttavia che l’intervento rispetti alcuni criteri: deve essere di potenza inferiore ai 20kW e collocato su un edificio e deve essere abbinato a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto. Questi ultimi consistono nell’isolamento delle superfici opache degli edifici, nella sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o negli interventi antisismici. La combinazione degli interventi deve inoltre migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche.

Vale la pena per il cittadino riuscire ad approfittare appieno di questa agevolazione: oltre al risparmio diretto sui costi infatti, la maggiore efficienza energetica e la produzione di energia da fonte fotovoltaica permettono un risparmio significativo sul lungo periodo grazie alla minore, o addirittura nulla, spesa per la fornitura energetica.