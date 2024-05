Superbonus in 10 anni: le dichiarazioni del Ministro Giorgetti

Prosegue in sesta Commissione al Senato la discussione sulle proposte emendative presentate al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39. A prendere la parola è stato oggi il Ministro dell’Economi e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Giorgetti: le opzioni alternative hanno creato una moneta parallela

Il Ministro Giorgetti ha preliminarmente chiarito di aver seguito il dibattito e ha assicurato che la sua presenza in Commissione rappresenta un segno tangibile di attenzione verso il Parlamento, che intende prioritariamente mettere a conoscenza circa gli intendimenti del Governo sui temi introdotti dagli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.

Entrando nel dettaglio, il Ministro ha evidenziato che il Governo ha dovuto limitare il ricorso alle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) perché di fatto tali strumenti hanno costituito la creazione di una moneta parallela. Ciò nonostante il Ministro ha affermato di essere consapevole che alcuni soggetti, come quelli, ad esempio, del Terzo settore non possono utilizzare lo strumento della detrazione.

Proprio per questo motivo ha preannunciato che è intenzione del Governo presentare un emendamento volto a costituire un fondo con una specifica dotazione, finalizzato a riconoscere agli enti del terzo settore un contributo diretto per sostenere la riqualificazione energetica e strutturale su immobili di loro proprietà.

Relativamente agli emendamenti presentati per il perimetro di utilizzo delle opzioni ai territori del cratere sismico, il Ministro Giorgetti ha precisato che la misura prevista dal decreto-legge è stata oggetto di una precisa quantificazione effettuata dalle autorità competenti e ogni ulteriore estensione dovrà essere adeguatamente valutata sotto il profilo finanziario.