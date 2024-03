Superbonus: in arrivo i controlli UE sui cantieri finanziati dal PNRR

Dopo i primi controlli a campione dello scorso febbraio, ricominciano le verifiche sui cantieri Superbonus finanziati con i fondi del PNRR, che dovrebbero essere effettuati dai funzionari della direzione generale degli affari economici e finanziari della Commissione europea nella seconda metà di aprile.

Lavori Superbonus con fondi PNRR: arrivano le ispezioni della UE

La conferma sui controlli di aprile è arrivata con una PEC di preavviso, inviata nei giorni scorsi a un centinaio di asseveratori. Nel dettaglio, la Commissione ha chiesto ai tecnici di tenersi a disposizione nella settimana dal 15 al 19 aprile e permettere l'accesso all’edificio oggetto di lavori, per verificare la corrispondenza tra lavori effettuati e dichiarazioni presentate. A essere interessati in totale sono 60mila cantieri e 200mila appartamenti, per un valore complessivo di superficie ristrutturata pari a oltre 17,5 milioni di mq, ma i controlli a questo giro saranno effettuati solo in Lombardia, Toscana, Umbria e Puglia. Una nuova tornata di verifiche è prevista successivamente a maggio.

Interventi Superbonus finanziati dal PNRR: i controlli

I controlli riguarderanno tutti gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici:

l'installazione delle caldaie , che dovranno essere di classe A, oppure sostituite da altri sistemi, come richiesto espressamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in rispetto del principio DNSH;

, che dovranno essere di classe A, oppure sostituite da altri sistemi, come richiesto espressamente nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in rispetto del principio DNSH; la coibentazione delle facciate e quindi l’installazione del cappotto termico . In questo caso si verificherà la rispondenza tra lavori dichiarati e interventi effettivamente realizzati, controllando per esempio lo spessore del cappotto;

e quindi l’installazione del . In questo caso si verificherà la rispondenza tra lavori dichiarati e interventi effettivamente realizzati, controllando per esempio lo spessore del cappotto; la sostituzione degli infissi, controllando anche in questi casi la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti specificatamente dal PNRR per questa tipologia di interventi.

Da una prima rendicontazione effettuata a fine 2023, sono stati finanziati con il PNRR interventi Superbonus pari a quasi 14 miliardi di euro di lavori. Per la fine dell’anno prossimo è attesa la riqualificazione complessiva di 35,8 milioni di mq, per arrivare a un risparmio energetico del 40% circa.