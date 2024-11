Superbonus e Legge di Bilancio 2025: nuove irragionevoli restrizioni

Dal suo insediamento a ottobre 2022 il Governo in carica, a discapito delle dichiarazioni pre-elettorali, ha operato uno smantellamento delle due principali misure che hanno sorretto e rilanciato il comparto dell’edilizia post crisi pandemica: il superbonus e il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus e opzioni alternative: le misure del Governo Meloni

Tutti ricorderanno, infatti, le prime disposizioni arrivate con il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), convertito con modificazioni dalla Legge n. 6/2023, mediante il quale la scelta è stata quella di limitare al 90% il superbonus per l’anno 2023 vincolandone l’utilizzo con aliquota maggiorata a determinate condizioni (CILAS e delibera assembleare entro una certa data). Da quel provvedimento sono poi arrivati altri 14 correttivi in meno di due anni il cui fine è stato quello di mettere un freno ad una detrazione che, secondo le analisi del Governo, stava costando troppo alle casse dello Stato.

Correttivi che hanno cominciato a produrre degli effetti solo a partire da aprile 2024 come dimostrato dalle rilevazioni dell’Enea sull’utilizzo del superbonus energetico. Da una media di 3,3 miliardi al mese di investimenti ammessi a detrazione nel 2023, il 2024 si è aperto con 3 mesi di boom giustificati dalle asseverazioni per i fine lavori del 2023 in cui il superbonus ha sviluppato ben 14,5 miliardi (quasi 5 miliardi al mese).

Da aprile 2024, però, tutto è irrimediabilmente cambiato. L’aliquota meno generosa (70% nel 2024 e 65% nel 2025) unita alla fine delle opzioni alternative, hanno portato da aprile a giugno 2024 la cifra irrisoria di 530 milioni di euro circa e un disinvestimento complessivo nei mesi da luglio a ottobre 2024 pari a 2,2 miliardi di euro.