Superbonus oltre i 516mila euro: attestazione SOA obbligatoria

È ormai ufficialmente operativa la previsione dell’art. 10-bis del D.L. n. 21/2022 sull’obbligo di attestazione SOA delle imprese esecutrici di lavori legati al Superbonus per un importo superiore a 516mila euro,mettendo fine al lungo regime transitorio e sul quale non sempre le disposizioni erano state chiare, tanto che è stato necessario apportare dei correttivi con l’art. 2-ter della legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023 (cd Decreto Cessioni).

Lavori Superbonus sopra i 516mila euro: obbligo attestazione SOA in vigore per tutti

Secondo quanto disposto dal D.L. n. 21/2022, convertito con legge n. 51/2022, è scattato dal 1° luglio 2023 l’obbligo di attestazione SOA per le imprese coinvolte in interventi che accedono ai benefici del Superbonus per un importo superiore a 516mila euro, quale condizione imprescindibile per potere usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

L’introduzione dell’obbligo di qualificazione è avvenuta in 2 step:

un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;

obbligo definitivo dal 1° luglio 2023.

Durante il periodo transitorio, le imprese hanno dovuto provvedere all’accesso a un nuovo sistema di qualificazione. In particolare, è stato previsto che l’esecuzione dei lavori potesse essere affidata alle imprese:

in possesso della qualificazione ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 ( Codice dei Contratti Pubblici ), al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto;

), al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto; che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto documentavano alla committenza o all’impresa subappaltante di avere sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dallo stesso art. 84 del Codice degli Appalti.

Questa deroga è stata in vigore fino al 30 giugno 2023.

Dal 1° luglio, la qualificazione delle imprese è diventata obbligatoria e i lavori possono essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.

I chiarimenti sul transitorio

Ricordiamo che le disposizioni non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (20 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Inoltre, dato che la formula originaria della disposizione aveva generato non poche perplessità, il legislatore ha cercato di porvi rimedio con l’art. 2-ter della legge n. 38/2023, di conversione del D.L. n. 11/2023.

Esso ha chiarito che: