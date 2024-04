Riforma Testo Unico Edilizia: non chiamatelo condono!

Già da diversi anni gli operatori del settore avvertono l’esigenza di un cambio di paradigma per quel che riguarda la normativa edilizia, ferma ormai da oltre un ventennio al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Normativa edilizia: serve un cambio normativo

Benché siano ormai chiare a tutti le criticità del d.P.R. n. 380/2001, frutto soprattutto del cambio di rotta di un comparto in cui non si costruisce più ma si preferisce recuperare il patrimonio edilizio esistente, nelle ultime settimane il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha anticipato la prossima pubblicazione di un pacchetto di semplificazioni che avrebbe l’obiettivo di consentire una più agevole regolarizzazione delle piccole difformità o le irregolarità strutturali.

Un tema certamente importante ma che andrebbe affrontato all’interno di una riforma organica della normativa edilizia, ormai non più rinviabile.

Talk in 30'

Di riforma del testo unico edilizia e del nuovo pacchetto di semplificazioni anticipato dal Ministro Salvini, se ne parlerà oggi alle ore 17 nel corso del Talk in 30’ in cui il Direttore di LavoriPubblici.it, ing. Gianluca Oreto, intervisterà uno dei Componenti della Commissione di riforma del Testo Unico Edilizia, arch. Fabrizio Pistolesi.

Il Talk in 30’ andrà in onda oggi 18 aprile 2024 alle ore 17.00 in live streaming su:

