Da quando decorre il termine per impugnare una variante urbanistica che colpisce un singolo immobile? La pubblicazione all'albo pretorio è sempre sufficiente a far scattare la decadenza? E il proprietario direttamente inciso da una variante con effetti ablatori reali ha diritto a una notifica individuale?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4432 del 3 giugno 2026; il termine per impugnare una variante urbanistica decorre dall'effettiva conoscenza dell'atto, non dalla pubblicazione all'albo pretorio, quando questo incide in modo diretto e puntuale su un immobile determinato, con effetti ablatori reali, ipotesi in cui il proprietario ha diritto a una notifica individuale.

Vi è poi un secondo profilo di rilievo operativo, perché i giudici d'appello chiariscono che un titolo edilizio, anche se rilasciato in sanatoria, non cristallizza per sempre la compatibilità urbanistica dell'opera; l'amministrazione conserva il potere di rivalutare gli impianti esistenti e di imporne la rilocalizzazione, purché sorregga la scelta con un'istruttoria e una motivazione adeguate.

Il caso: impianto di radiodiffusione classificato incompatibile e da ricollocare

La vicenda trae origine da un riordino delle postazioni di trasmissione radiofonica esistenti sul territorio comunale. Nell'ambito di quell'operazione il Comune ha approvato un piano di localizzazione degli impianti radioelettrici, il cosiddetto piano antenne, che ha classificato l'impianto di una società di radiodiffusione come incompatibile, e quindi da ricollocare; l'efficacia del piano era però differita all'approvazione della variante al piano degli interventi destinata a recepirne le previsioni.

La società ha impugnato dapprima il piano di localizzazione e, con motivi aggiunti, la variante che lo ha recepito. I giudici di primo grado hanno dichiarato improcedibile il ricorso principale, per sopravvenuta carenza di interesse dopo il recepimento, e irricevibile quello per motivi aggiunti, ritenuto tardivo perché il termine sarebbe decorso dalla scadenza della pubblicazione delle delibere all'albo pretorio. In appello la proprietaria ha rivendicato la qualità di soggetto direttamente inciso, con diritto a una notifica individuale; nel merito ha contestato la competenza del Comune e invocato l'irrevocabilità del titolo edilizio, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione.

Pubblicazione all'albo pretorio e soggetti direttamente incisi dall'atto

Si potrebbe ritenere che, una volta pubblicata la delibera all'albo pretorio, il termine per impugnare decorra per tutti allo stesso modo. È la regola generale; le delibere consiliari sono pubblicate per legge all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del Testo Unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e, per gli atti non soggetti a comunicazione individuale, vale la presunzione di conoscenza legata alla scadenza della pubblicazione, da cui muove il termine di decadenza per ricorrere a norma dell'art. 41 c.p.a.

La giurisprudenza distingue però il soggetto direttamente inciso dall'atto, in materia urbanistica tipicamente il proprietario dell'area gravata da un vincolo preordinato all'esproprio, per il quale il termine decorre solo dalla conoscenza effettiva, dal terzo dell'indifferenziata collettività, che subisce un mero pregiudizio di fatto e resta soggetto alla pubblicità ordinaria; in tal senso, tra gli altri, Consiglio di Stato (sentenza n. 5398/2015) e Consiglio di Stato (sentenza n. 965/2014).

Sul versante sostanziale, il potere del Comune di disciplinare l'insediamento degli impianti di radiodiffusione trova fondamento nella legge quadro sull'esposizione ai campi elettromagnetici, Legge n. 36/2001, coordinata con il Codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. n. 259/2003; sullo sfondo restano l'art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), sull'irrevocabilità del permesso di costruire, e l'art. 3 della Legge n. 241/1990, sull'obbligo di motivazione del provvedimento.

Effetti ablatori reali e notifica individuale: cosa stabilisce il Consiglio di Stato

Alla luce di questo quadro, i giudici d'appello ribadiscono che il regime ordinario di decorrenza dalla pubblicazione cede quando la variante incide in modo diretto e specifico su un singolo immobile; in tal caso l'amministrazione è tenuta a una comunicazione o notifica individuale al proprietario e il termine decorre dal giorno in cui questi riceve l'atto.

Il passaggio decisivo è l'assimilazione, ai fini della decorrenza, tra la posizione del proprietario gravato da un vincolo preordinato all'esproprio e quella di chi subisce effetti ablatori reali da uno strumento urbanistico che colpisce specifici beni privati. L'impianto, classificato incompatibile, identifica un soggetto direttamente inciso e agevolmente individuabile, perché la postazione si identifica con il suo proprietario; ne discende che la mancata notifica impedisce al termine di decorrere dalla pubblicazione, per cui i motivi aggiunti sono ricevibili e il ricorso introduttivo torna procedibile.

La ricevibilità dei motivi aggiunti fa venire meno l'improcedibilità del ricorso introduttivo, il che esime Palazzo Spada dall'esame del dedotto rapporto di pregiudizialità tra piano di settore e variante. Sul merito riproposto in appello la Sesta Sezione giudica invece in buona parte infondate le censure della società; conferma la competenza del Comune a disciplinare l'insediamento degli impianti e a valutarne la compatibilità urbanistica e territoriale, anche per quelli esistenti e muniti di titolo, pure in sanatoria. Un permesso di costruire, ancorché irrevocabile, non rende l'opera automaticamente compatibile con le finalità del piano, per cui la valutazione di compatibilità può legittimamente condurre a una prescrizione di rilocalizzazione; resta fondato il solo motivo sul difetto di istruttoria e di motivazione, perché i provvedimenti non indicano le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto per cui il sito è stato ritenuto incompatibile con gli obiettivi del piano.

Titolo edilizio e compatibilità urbanistica: cosa cambia per gli impianti esistenti

Dal punto di vista tecnico, il meccanismo dell'efficacia differita spiega perché il vero atto lesivo non fosse il piano di settore in sé, ma la variante che ne ha recepito le previsioni cartografiche e normative; è con quel recepimento che la classificazione di incompatibilità ha prodotto effetti reali sul bene, comprimendone l'utilizzo alla sola manutenzione ordinaria.

Va precisato, per fedeltà alla pronuncia, che l'annullamento non discende da un vizio del potere pianificatorio né dall'irrevocabilità del titolo, tesi entrambe disattese, ma dal solo deficit istruttorio e motivazionale; il potere amministrativo resta integro e può essere riesercitato, a condizione che la sopravvenuta incompatibilità del sito sia spiegata in modo puntuale.

Per progettisti, tecnici comunali e proprietari di infrastrutture esistenti il segnale operativo è di presidiare la fase istruttoria e partecipativa, dove l'incompatibilità prende forma ed è ancora contestabile prima di consolidarsi nello strumento urbanistico.

Conclusioni: il permesso di costruire non blinda la compatibilità urbanistica

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello nei sensi e nei limiti della motivazione e, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato i provvedimenti impugnati nella parte di interesse, fermo il riesercizio del potere amministrativo.

La pronuncia impone un metodo. Chi è inciso in modo puntuale e diretto da una variante con effetti ablatori reali può contare su un termine che decorre dalla conoscenza effettiva, non dalla mera pubblicità legale, ma resta esposto a una rilocalizzazione legittima quando l'amministrazione la sorregge con un'istruttoria adeguata; e dove il Comune ha già rilasciato un titolo sullo stesso impianto, l'affidamento del proprietario rende ancora più stringente l'onere di motivare la sopravvenuta incompatibilità.

La decisione si colloca in una linea che valorizza la posizione differenziata del destinatario direttamente inciso, estendendo alla figura degli effetti ablatori reali la tutela finora ancorata al vincolo espropriativo, in un terreno in cui, come segnala la stessa massima, mancano precedenti negli esatti termini. Un titolo edilizio fotografa la legittimità dell'opera in un dato momento, non ne congela per sempre la compatibilità con un territorio che cambia.

Termine per impugnare la variante urbanistica: domande frequenti

Da quando decorre il termine per impugnare una variante urbanistica?

In via generale dal compimento delle forme di pubblicazione previste dalla legge, come la pubblicazione all'albo pretorio. Se però la variante incide in modo diretto e puntuale su un singolo immobile, con effetti ablatori reali, il termine decorre dall'effettiva conoscenza dell'atto da parte del proprietario.

La variante urbanistica deve essere notificata al proprietario?

Sì, quando incide in modo specifico su un bene determinato e rende il proprietario soggetto direttamente inciso, in una posizione assimilabile a quella del titolare di un'area gravata da vincolo preordinato all'esproprio; in tal caso è dovuta una comunicazione o notifica individuale.

Un permesso di costruire, anche in sanatoria, evita la rilocalizzazione dell'impianto?

No. Il titolo, pur irrevocabile, non rende l'opera automaticamente compatibile con la pianificazione sopravvenuta; il Comune può imporne la ricollocazione, purché l'incompatibilità sia sorretta da istruttoria e motivazione adeguate.