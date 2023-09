Testo Unico Edilizia 2024: iter e contenuti della riforma

Eravamo rimasti a giugno quando, durante una giornata di studio organizzata dall'Ordine degli Architetti PPC di Roma, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini aveva anticipato alcune indiscrezioni sul lavoro per la riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Riforma Testo Unico Edilizia: l'iter

Arrivati a settembre 2023 il lavoro sembra procedere speditamente sulla base della bozza della nuova disciplina delle costruzioni predisposta dal Tavolo Tecnico promosso dal MIT e costituito presso il CSLLPP. Un tavolo multidisciplinare a cui hanno partecipato i Ministeri delle Intrastrutture, di Beni culturali, della Funzione pubblica e dell'Interno, oltre che ANCE, ANCI, Regioni e Rete delle Professioni Tecniche.

Un lavoro durato oltre due anni, giunto al termine a dicembre 2020 con la predisposizione di un testo ulteriormente rimaneggiato a seguito della richiesta di semplificazione da parte del Ministro Salvini.

Diversamente dal 2001, in cui le esigenze di riunire disposizioni legislative e regolamentari ha necessitato di un Decreto del Presidente della Repubblica, la nuova riforma partirà da una legge delega del Parlamento al Governo in cui saranno fissati i principi e le finalità che dovranno portare alla definizione di un Decreto Legislativo. Un po' come accaduto negli ultimi anni con la normativa che regola i lavori pubblici.

Benché al momento Governo e Parlamento siano impegnati nella definizione della prossima legge di Bilancio, l'iter dovrebbe essere abbastanza veloce con la definizione della legge delega entro dicembre 2023 e la predisposizione del D.Lgs. rimandata al 2024.

La struttura della nuova disciplina delle costruzioni

Il testo del Decreto Legislativo dovrà necessariamente prendere in considerazione quello predisposto dal tavolo tecnico che, partendo dal d.P.R. n. 380/2001, è stato suddiviso in VII titoli e 142 articoli (più uno -bis).

Ecco di seguito la struttura dell'ultima versione della bozza.

TITOLO I - CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Competenze delle Regioni e degli enti locali

Art. 3 - Opere e interventi delle pubbliche amministrazioni

Art. 4 - Attività edilizia dei privati su aree demaniali

Art. 5 - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

Art. 6 - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 7 - Limiti di distanza tra i fabbricati

Art. 8 - Contenuti dei regolamenti edilizi comunali

Art. 9 - Sportello Unico

CAPO II - Categorie di intervento urbanistico-edilizio e regimi amministrativi

Art. 10 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente negli strumenti urbanistici

Art. 11 - Definizione degli interventi urbanistico-edilizi

Art. 12 - Attività edilizia libera

Art. 13 - Opere e manufatti privi di rilevanza edilizia

Art. 14 - Interventi subordinati a permesso di costruire

Art. 15 - Caratteristiche del permesso di costruire e presupposti per il rilascio

Art. 16 - Competenza al rilascio del permesso di costruire, efficacia temporale e decadenza del permesso

Art. 17 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 18 - Permesso di costruire convenzionato

Art. 19 - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

Art. 20 - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività e relative varianti in corso d’opera

Art. 21 - Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività

Art. 22 - Varianti in corso d’opera

Art. 23 - Mutamenti della destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti

Art. 24 - Mutamenti della destinazione d’uso in assenza di opere edilizie

Art. 25 - Usi temporanei

CAPO III – Onerosità degli interventi edilizi

Art. 26 - Onerosità degli interventi edilizi e dei mutamenti della destinazione d’uso. Criteri generali

Art. 27 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione

Art. 28 - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

Art. 29 - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

Art. 30 - Agevolazioni per gli interventi di rigenerazione urbana e per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente

Art. 31 - Convenzione-tipo

CAPO IV - Agibilità degli edifici

Art. 32 - Certificazione di agibilità

Art. 33 - Inagibilità

CAPO V - Vigilanza sulle costruzioni

Art. 34 - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

Art. 35 - Vigilanza su beni sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 36 - Vigilanza su opere e lavori di amministrazioni statali

CAPO VI - Accertamento di conformità

Art. 37 - Accertamento di conformità per violazioni formali della disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 38 - Accertamento di conformità per violazioni conformi alla sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 39 - Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967

CAPO VII - Provvedimenti sanzionatori

Art. 40 - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

Art. 41 - Parziale o totale difformità dal titolo abilitativo

Art. 42 - Tolleranze di costruzione e tutela dell’affidamento

Art. 43 - Lottizzazione abusiva

Art. 44 - Interventi di trasformazione del territorio e interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 45 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 46 - Interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, e opere minori soggette a titolo abilitativo, eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 47 - Interventi di attività edilizia libera eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 48 - Criteri per il calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore di edifici, manufatti edilizi, o di loro parti, eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia

Art. 49 - Modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie

Art. 50 - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici

Art. 51 - Interventi eseguiti in base a titoli edilizi annullati o oggetto di provvedimenti adottati in autotutela

Art. 52 - Sanzioni per interventi su beni sottoposti a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 53 - Ingiunzione alla rimessione in pristino e demolizione di opere abusive

Art. 54 - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione

Art. 55 - Utilizzo di unità immobiliari sprovviste di certificazione di agibilità

Art. 56 - Riscossione

Art. 57 - Sanzioni penali

Art. 58 - Norme relative all'azione penale

Art. 59 - Trasferimento di diritti reali relativi a terreni. Certificato di destinazione urbanistica

Art. 60 - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985

Art. 61 - Sanzioni a carico dei notai

Art. 62 - Aziende erogatrici di servizi pubblici

CAPO VIII - Disposizioni fiscali

Art. 63 - Disposizioni fiscali

Art. 64 - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria

Art. 65 - Finanziamenti pubblici e sanatoria

TITOLO III – RESISTENZA E STABILITA’ DELLE COSTRUZIONI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 66 - Norme tecniche per le costruzioni

Art. 67 - Zonazione sismica del territorio

Art. 68 - Classe di rischio delle costruzioni

Art. 69 - Costruzioni in corso

Art. 70 - Costruzioni esistenti

Art. 71 - Materiali

Art. 72 - Fabbricanti di materiali da costruzione

Art. 73 - Laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione

Art. 74 - Utilizzo di software commerciali per applicazioni strutturali e geotecniche

CAPO II - Attori del processo

Art. 75 - Committente

Art. 76 - Progettista delle strutture

Art. 77 - Direttore dei lavori delle strutture

Art. 78 - Processo costruttivo

Art. 79 - Collaudatore statico

Art. 80 - Profili di responsabilità degli attori del processo

CAPO III – Adempimenti tecnico-amministrativi e competenze

Art. 81 - Categorie di interventi

Art. 82 - Deposito del progetto opere e lavori strutturali allo Sportello Unico

Art. 83 - Varianti in corso d’opera di rilevanza strutturale

Art. 84 - Condotta dei lavori – Documenti in cantiere

Art. 85 - Relazione a strutture ultimate - Dichiarazione di regolare esecuzione

Art. 86 - Certificato di collaudo statico

Art. 87 - Attività di monitoraggio e controllo

Art. 88 - Relazione sulle opere complementari

Art. 89 - Accertamento di conformità e certificato di idoneità o di rispondenza strutturale

CAPO IV – Disposizioni particolari

Art. 90 - Deroghe all’osservanza delle Norme tecniche

Art. 91 - Aggiornamento della pericolosità sismica: adempimenti per le costruzioni in corso di realizzazione

Art. 92 - Adempimenti tecnico-amministrativi relativi ad opere o lavori di interesse statale

Art. 93 - Costruzioni ed interventi di speciale valore storico-artistico

Art. 94 - Opere provvisionali ed interventi urgenti di ripristino strutturale

CAPO V – Controlli amministrativi e sanzioni

Art. 95 - Vigilanza e controlli per l’osservanza delle disposizioni in materia di resistenza e stabilità delle costruzioni

Art. 96 - Sospensione dei lavori e provvedimenti repressivi

Art. 97 - Utilizzo di una costruzione in assenza di collaudo statico o di dichiarazione di regolare esecuzione

Art. 98 - Sanzioni per violazioni del committente

Art. 99 - Sanzioni per violazioni del progettista delle strutture

Art. 100 - Sanzioni per violazioni del direttore dei lavori

Art. 101 - Sanzioni per violazioni del costruttore

Art. 102 - Sanzioni per violazioni del collaudatore statico

Art. 103 - Sanzioni per violazioni dei fabbricanti materiali da costruzione

Art. 104 - Procedimento penale. Effetti della condanna

Art. 105 - Esecuzione d’ufficio

Art. 106 - Modalità per l’esecuzione d’ufficio

Art. 107 - Costruzioni eseguite con il sussidio dello Stato

Art. 108 - Esenzione per le opere eseguite dal Genio militare

CAPO VI – Anagrafe delle costruzioni

Art. 109 - Anagrafe delle costruzioni

Art. 110 - Fascicolo digitale delle costruzioni

Art. 111 - Contenuti del fascicolo digitale delle costruzioni

Art. 112 - Contenuti relativi all’affidabilità statica della costruzione

Art. 112-bis - Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici

TITOLO IV – SOSTENIBILITA‘ DELLE COSTRUZIONI

CAPO I - Principi e disposizioni generali

Art. 113 - Finalità ed ambito di applicazione

Art. 114 - Definizioni

Art. 115 - Competenze e funzioni delle Regioni

CAPO II - Norme per la sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 116 - Sostenibilità dei materiali utilizzati per le costruzioni

Art. 117 - Efficientamento energetico delle costruzioni ed emissioni di gas serra

Art. 118 - Uso efficiente delle risorse idriche

Art. 119 - Comfort acustico

Art. 120 - Inquinamento elettromagnetico

Art. 121 - Esposizione alle radiazioni ionizzanti

CAPO III - Gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione

Art. 122 - Cantiere edile e materiali di pregio

Art. 123 - Piano di gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, in fase di esercizio ed a fine vita della costruzione

Art. 124 - Demolizione selettiva

CAPO IV - Valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 125 - Valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 126 - Relazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 127 - Contenuti della Relazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 128 - Dichiarazione di sostenibilità ambientale delle costruzioni

CAPO V - Certificazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 129 - Contenuti della certificazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni

Art. 130 - Agevolazioni e incentivi

Art. 131 – Certificazione volontaria della sostenibilità ambientale delle costruzioni

CAPO VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

Art. 132 - Procedure per la progettazione e realizzazione di edifici energeticamente efficienti

Art. 133 - Vigilanza e provvedimenti

Art. 134 - Progettazione e realizzazione degli impianti

TITOLO V – ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE COSTRUZIONI

Art. 135 - Progettazione di nuovi edifici privati e ristrutturazione edilizia di interi edifici

Art. 136 - Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 137 - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi

Art. 138 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 139 - Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali alle categorie di intervento edilizio di cui all’articolo 11

Art. 140 - Disposizioni transitorie per i procedimenti edilizi

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 141 - Abrogazioni

Art. 142 - Entrata in vigore

Entrata in vigore

Prima di addentrarci su alcune considerazioni e valutazioni sul testo, occorre fare un plauso a chi ha scritto l'art. 142 che prevede un'entrata in vigore differita che dia il tempo a tutti i soggetti coinvolti di studiare e approfondire la nuova normativa. Un po' come già accaduto con il d.P.R. n. 380/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ottobre 2020 ma entrato in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

Una nota della commissione relatrice del testo riporta "pur considerando l’urgenza di una riforma organica e di un riordino complessivo della materia delle attività edilizie e delle costruzioni in genere - esigenza fortemente sentita da parte di tutti i soggetti che hanno contribuito alla stesura della presente proposta di legge - si rende necessario prevedere un congruo periodo di differimento di efficacia del nuovo Testo Unico (analogamente a quanto a suo tempo disposto a seguito della pubblicazione del DPR 380/2001) per dare modo e tempo a tutti i soggetti coinvolti - professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni, soggetti terzi, cittadini - di approfondire la conoscenza delle nuove disposizioni e di predisporsi adeguatamente alla loro applicazione".

Interventi urbanistico-edilizi

Molto interessante è l'art. 11 che suddivide gli interventi tra quelli:

di trasformazione del territorio;

di trasformazione del patrimonio edilizio esistente;

di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente;

oltre che le opere e interventi minori.

Una nuova classificazione decisamente più in linea con le mutate esigenze dei territori e che prende in considerazione le difficoltà riscontrate con l'attuale formulazione dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia (soprattutto con riferimento alla definizione di ristrutturazione edilizia) che negli ultimi anni ha generato contenzioni e diverse interpretazioni (quindi problemi).

I regimi amministrativi

Relativamente ai regimi amministrativi, troviamo un ritorno al passato con la scomparsa di alcuni "titoli/non titoli" presenti nel d.P.R. n. 380/2001. Viene, infatti, prevista un'attività:

di edilizia libera (e scompare l'edilizia "quasi" libera che necessitava di comunicazione di inizio lavori asseverata);

subordinata a permesso di costruire;

subordinata a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Agibilità

Ampia è la parte che tratta l'agibilità degli edifici attestata anche questa volta mediante certificazione sottoscritta dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato che costituirà parte integrante del fascicolo digitale delle costruzioni.

Diversamente dall'attuale normativa (art. 24), la nuova agibilità non attesterà la conformità dell'opera al progetto presentato ma unicamente la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, accessibilità, efficienza energetica dell’immobile e degli impianti nello stesso installati, indispensabili per consentirne l’utilizzo, nonché, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Viene, inoltre, precisato meglio quando scatta l'obbligo di agibilità, ovvero a seguito della realizzazione dei seguenti interventi:

nuove costruzioni; interventi comunque denominati comportanti demolizione e ricostruzione, totale o parziale, degli edifici; ricostruzione di edifici crollati; sopraelevazioni totali o parziali e addizioni volumetriche in genere; interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente e mutamenti della destinazione d’uso, limitatamente, in entrambi i casi, a quelli incidenti in maniera sistematica o comunque in misura significativa sulle condizioni di agibilità.

La certificazione di agibilità sarà, comunque, aggiornata a seguito di interventi di qualsiasi natura che introducano modifiche incidenti in maniera sistematica o comunque in misura significativa sulle condizioni indicate, o che comportino una trasformazione integrale e sistematica dell’intero assetto impiantistico dell’immobile o dell’unità immobiliare.

Accertamento di conformità

Interessante è il Capo VI del Titolo II, relativo all'accertamento di conformità (la sanatoria edilizia) che viene suddiviso in:

accertamento di conformità per violazioni formali della disciplina urbanistica ed edilizia;

accertamento di conformità per violazioni conformi alla sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia;

interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967.

Relativamente al primo punto, viene confermata l'attuale disciplina contenuta nell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (resta la doppia conformità), con una rimodulazione della procedura e la possibilità di prevedere una sorta di accertamento di conformità condizionato alla realizzazione di opere di modesta entità, finalizzate alla piena conformazione dell’immobile alla vigente disciplina edilizia e urbanistica (cosa attualmente impossibile).

In riferimento al secondo punto, viene prevista la possibilità di ottenere il titolo abilitativo in sanatoria per interventi urbanistico-edilizi eseguiti in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della realizzazione, a condizione che detti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di accertamento di conformità (singola conformità). Possibilità che, però, non si applicherebbe agli interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo ed in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca della loro realizzazione. In tal senso viene legalizzata la "sanatoria giurisprudenziale" esclusa ormai dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado.

Su questo punto resta una decisione di natura "politica" relativamente alla possibilità di ottenere la sanatoria edilizia dei seguenti interventi qualora gli stessi risultino conformi, oltre alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, anche alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente a partire da una certa data da individuare e che prenda in considerazione l'evoluzione delle tecniche costruttive. Gli interventi sarebbero i seguenti:

interventi di nuova costruzione, eseguiti in totale difformità dal titolo abilitativo;

interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di demolizione e ricostruzione comunque denominati interventi di ricostruzione di edifici crollati, interventi di addizione volumetrica ed interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o totale difformità dal titolo abilitativo.

Ante '67

Ultima considerazione merita l'art. 39 (Interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967) a mente del quale potrebbero essere considerati legittimi (senza alcuna necessità di andare a scovare leggi, piani regolatori e regolamenti dei primi anni del '900), anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell'1 settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente.

L’avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi entro l'1 settembre 1967 dovrebbe essere comprovata mediante adeguata documentazione, quali riprese fotografiche, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d’archivio, o altro mezzo idoneo. Non assumerebbero valore di prova le dichiarazioni testimoniali.