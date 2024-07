Testo Unico Edilizia: ecco il testo aggiornato al Salva Casa

Con l’ultimo voto di fiducia del Senato al disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) possono ormai considerarsi definitive le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il Testo Unico Edilizia dopo il Salva Casa

Sono parecchie le modifiche, integrazioni e innovazioni introdotte e che riguardano i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia (TUE):

Articolo Rubrica Comma Argomento 2-bis Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 1-quater (nuovo comma inserito dal Parlamento nel ddl di conversione) Sottotetti 6 Edilizia libera 1, lett b-bis) e b-ter) VePA e Pergotende 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili 1-bis e 1-ter (nuovo comma inserito dal Parlamento nel ddl di conversione) Stato legittimo 10 Interventi subordinati a permesso di costruire 2 Leggi regionali 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3 Semplificazioni cambio d'uso 24 Agibilità 5-bis, 5-er, 5-quater (nuovi commi inseriti dal Parlamento nel ddl di conversione) Deroghe mini appartamenti 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 3 e 5 Procedimento demolitorio 32 Determinazione delle variazioni essenziali 3 34-bis Tolleranze costruttive 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter 34-ter Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo 1, 2, 3 e 4 Nuovo articolo inserito dal Parlamento nel ddl di conversione 36 Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità 1 36-bis Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali Nuovo articolo inserito dal Governo e poi modificato dal Parlamento 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività 1 e 4

Scarica il Testo Unico Edilizia aggiornato

Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Salva Casa (che non potrà far altri che confermare il testo approvato dal Senato), abbiamo già predisposto il testo aggiornato e coordinato del d.P.R. n. 380/2001.