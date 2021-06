Urbanpromo Green, la quinta edizione il 15 e 16 settembre 2021

Si svolgerà il 15 e il 16 settembre prossimi la quinta edizione di Urbanpromo Green. La manifestazione, promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, con il supporto organizzativo della sua società Urbit e con il patrocinio e la collaborazione dell'Università Iuav di Venezia, sarà incentrata sui temi della sostenibilità nella pianificazione della città e del territorio e nella progettazione e realizzazione degli interventi urbani con particolare attenzione all'attuazione del PNRR. L'evento sarà interamente online. La ricca due giorni di convegni si svolgerà con il contributo di docenti universitari, professionisti esperti in specifiche materie, amministratori e dirigenti della pubblica amministrazione, ricercatori, in una prospettiva di integrazione tra sapere tecnico - scientifico e applicazioni pratiche che costituisce la peculiarità dell'evento. E' possibile già da ora anticipare alcuni temi: le funzioni del verde per il benessere e la salute delle persone, l'accessibilità urbana e la mobilità attiva, le innovazioni legate all'edilizia in legno, la natura e il cibo nella città, le relazioni tra questione ambientale e pratiche di governance, la resilienza nella prospettiva dell'area vasta, l'uso sostenibile del suolo, la pianificazione urbanistica legata al cambiamento climatico, le "Nature Based Solutions" nella rigenerazione urbana.

"Quando cinque anni fa pensammo, nell'ambito di Urbanpromo, di promuovere una manifestazione legata esplicitamente ai temi green - dichiara Stefano Stanghellini, presidente della società Urbit - si trattò di una scelta che intendeva valorizzare tendenze e riflessioni che già appartenevano alla pianificazione e alla progettazione delle città e dei territori, ma che vi occupavano singoli spazi, recando contributi fortemente innovativi, ma ancora parziali. Nell'imminenza dell'avvio del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quadro delle innovazioni ispirate dalla sostenibilità necessita di diventare sistematico nel governo del territorio. Oggi, nelle esperienze più avanzate, il principio della sostenibilità tende a permeare, strutturandolo, l'intero processo di pianificazione e progettazione. E Urbanpromo intende segnare una ulteriore importante tappa verso questo traguardo".

Urbanpromo Green è l'evento specialistico che precede Urbanpromo Progetti per il Paese, in programma a novembre insieme con l'evento specialistico dedicato al Social Housing.