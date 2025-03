Verifica della progettazione negli appalti integrati: il parere del MIT

Chi è tenuto a verificare il progetto esecutivo negli appalti integrati soprasoglia? È sufficiente la verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) prima della gara, oppure anche il progetto esecutivo redatto dall’aggiudicatario deve essere sottoposto allo stesso livello di controllo?

Verifica della progettazione negli appalti integrati: risponde il MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che con il parere n. 3289 del 27 febbraio 2025 ha fornito un importante chiarimento per le stazioni appaltanti e gli operatori del settore circa la verifica della progettazione negli appalti integrati, in particolare per quelli di importo pari o superiore a 5.538.000 euro.

Preliminarmente, occorre considerare che il Codice dei Contratti stabilisce che: