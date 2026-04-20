Il vespaio aerato costituisce un sistema di isolamento fondamentale tra il terreno e la pavimentazione dell’edificio, con la duplice funzione di prevenire l’umidità di risalita capillare e la penetrazione del gas radon negli ambienti abitabili. Si tratta di una soluzione costruttiva consolidata, il cui impiego è prescritto dai regolamenti edilizi comunali e dalla normativa regionale in materia di igiene e salubrità degli ambienti. Affinché il sistema risulti realmente efficace, è indispensabile un corretto dimensionamento della ventilazione, aspetto che nella pratica professionale viene troppo spesso sottovalutato o affidato a regole empiriche approssimative.

Il quadro normativo di riferimento è articolato su più livelli. Il D.Lgs. n. 101/2020, in attuazione della direttiva europea 2013/59/Euratom sulla protezione dal gas radon, ha stabilito limiti di concentrazione pari a 300 Bq/m³ per le abitazioni esistenti e 200 Bq/m³ per quelle costruite dopo il 31 dicembre 2024, rendendo il vespaio aerato una delle soluzioni tecniche più rilevanti per la mitigazione. A livello regionale, il Regolamento Locale di Igiene tipo della Lombardia (art. 3.2.6) prescrive un rapporto di aerazione di 1/100 della superficie del vespaio per la ventilazione dal basso tramite grigliati a pavimento, riducibile a 1/200 nel caso di ventilazione perimetrale attraverso bocchette nei muri di fondazione. Le linee guida ARPAT Toscana indicano invece una superficie di aperture di almeno 1500 mm² per metro lineare di perimetro.

Metodi di calcolo per il dimensionamento

Esistono tre metodi principali, ciascuno con specifici riferimenti normativi. Il Metodo 1 (rapporto superficie), previsto dal Regolamento Locale di Igiene della Lombardia, calcola la superficie di aerazione come: Superficie aperture = Superficie vespaio / 100 per ventilazione dal basso (grigliati a pavimento), oppure Superficie vespaio / 200 per ventilazione perimetrale (bocchette sui muri). Il Metodo 2 (ARPAT), derivato dalle linee guida toscane per la mitigazione del radon, prescrive: Superficie aperture (mm²) = Perimetro edificio (m) × 1500 mm²/m. Il Metodo 3 (interasse tra bocchette), basato sulla prassi consolidata di settore, adotta un interasse ottimale tra 2,0 e 2,5 metri con diametro standard delle bocchette tra 100 e 120 mm (minimo 80 mm).

Tabella comparativa – Edificio 100 m² (10 m × 8 m, perimetro 36 m):

METODO SUP. RICHIESTA BOCCH. Ø100 BOCCH. Ø120 1/100 10.000 cm² 127 88 1/200 5.000 cm² 64 44 1500 mm²/m 540 cm² 7 5 Interasse 2,5 m 1.177 cm² 15 15 Interasse 3,5 m 863 cm² 11 11

I metodi dell’interasse (evidenziati in grassetto) sono i più pratici e comunemente utilizzati nel settore.

Il corretto posizionamento delle bocchette è altrettanto importante quanto il loro numero. Il principio fisico alla base della ventilazione naturale del vespaio è il cosiddetto effetto camino: l’aria fredda entra dalle bocchette più basse, posizionate preferibilmente sul lato Nord dell’edificio a 20-30 cm da terra, si riscalda all’interno del vespaio e, diventata più leggera, fuoriesce dalle bocchette più alte sul lato Sud, poste a 80-100 cm di altezza. Maggiore è la differenza di quota tra le aperture di ingresso e di uscita, maggiore sarà l’efficacia del ricambio d’aria. La distribuzione deve interessare preferibilmente tutti i lati dell’edificio, garantendo il collegamento tra tutti i compartimenti interni del vespaio.

Pur nella consapevolezza che alcuni dettagli possano essere perfezionati, questa soluzione permetterebbe di evitare la stragrande maggioranza delle criticità che riscontro quotidianamente nella pratica professionale.



Il vespaio ideale: schema tecnico con i principali componenti e accorgimenti costruttivi

(Renzo Spedicato – ArtHome)

L’analisi tecnica evidenzia tuttavia che il vespaio aerato, pur essendo una soluzione consolidata e normata, presenta limiti intrinseci che devono essere conosciuti e affrontati in fase progettuale. La protezione è limitata ai soli pavimenti e non interviene sui muri perimetrali che poggiano direttamente a terra, dove umidità e gas radon possono continuare a risalire. L’efficacia della ventilazione naturale dipende da fattori climatici non sempre controllabili, con riduzioni significative nei mesi invernali. In zone ad alto rischio radon, con concentrazioni superiori a 300 Bq/m³, la ventilazione naturale può risultare insufficiente, rendendo necessaria l’integrazione con sistemi di ventilazione forzata meccanica. Per questo è sempre consigliabile integrare il vespaio con altri accorgimenti costruttivi: membrane anti-radon, barriere sulle pareti perimetrali e manutenzione periodica delle bocchette.

Per un approfondimento completo su normative, formule tecniche, calcolo del flusso d’aria, regole di posizionamento e analisi documentata dei vantaggi e limiti del vespaio aerato, si rimanda al volume “Murature umide: cause e rimedi” (Grafill, 2026) di Renzo Spedicato, che dedica un intero capitolo al tema con metodi di calcolo, tabelle comparative e lo schema costruttivo del vespaio ideale.

A cura di Renzo Spedicato

Autore del libro “Murature umide: cause e rimedi” (Grafill, 2026)

Errata corrige

Per completezza, si fornisce la verifica puntuale di tutte le righe della tabella (dati di riferimento: perimetro 36 m, area 100 m², area bocchetta Ø100 = 78,54 cm², area bocchetta Ø120 = 113,10 cm²):