Vieni a SED 2025: il punto di incontro per i professionisti dell’edilizia

Dal 22 al 24 maggio 2025, a Caserta torna SED – Il salone dell'edilizia, uno degli appuntamenti più rilevanti a livello nazionale per il settore, unico nel suo genere per la sua attenzione specifica al territorio del Centro-Sud Italia. L’evento, che si terrà presso il polo fieristico A1Expò, offrirà un’ampia vetrina di innovazione, sostenibilità e formazione per tutti i professionisti del settore dell'edilizia, costruzioni e impianti.

Con una proposta espositiva che si articola in cinque macro-settori: software e digitalizzazione, soluzioni e materiali per le costruzioni, impianti e domotica, macchine e attrezzature ed edilizia leggera, SED 2025 si conferma come un punto di riferimento per le ultime novità e tendenze dell'intera filiera dell'edilizia e delle costruzioni. I visitatori avranno l’opportunità di accedervi gratuitamente per conoscere aziende leader, scoprire soluzioni innovative e partecipare a eventi formativi. SED Academy, la sezione dedicata alla formazione, offrirà infatti oltre 15 ore di convegni al giorno, permettendo a tutti i professionisti di aggiornarsi sulle novità tecniche e normative del settore.

L’ingresso alla fiera sarà gratuito per tutti i visitatori, previa registrazione nell'apposita pagina del sito. Con il biglietto nominale, sarà possibile accedere liberamente alla fiera nelle date e orari sotto riportati, visitare gli stand degli espositori presenti nel catalogo, e partecipare a tutti gli eventi formativi nell'ambito di SED Academy.

Date e orari di apertura

Giovedì 22 e venerdì 23 maggio: 9:30 – 18:00

Sabato 24 maggio: 9:30 – 17:00

La location, il polo fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Caserta), si conferma una sede strategica e facilmente raggiungibile, a pochi minuti dalle principali arterie autostradali e dalle stazioni ferroviarie AV. Con oltre 5.000 posti auto disponibili, A1Expò offre numerosi servizi, tra cui bar, pizzeria, edicola e tabacchi e il Bufala Village, un'area food esterna dedicata alle eccellenze gastronomiche locali, rendendo l'esperienza di SED 2025 ancora più piacevole e completa.

Registrati ora sul sito per ottenere il tuo biglietto gratuito e partecipare a tre giornate di incontri, formazione e networking.

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a consultare il sito e a seguire SED sui canali social: Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.