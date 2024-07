Vigilanza e monitoraggio attività: AgiD seleziona 5 esperti

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è alla ricerca di 5 esperti per lo svolgimento di attività a supporto dell’Area Vigilanza e Monitoraggio, e che verranno selezionati con procedura comparativa.

Vigilanza e monitoraggio procedure: AgID seleziona 5 esperti

Nello specifico AgID seleziona:

tre analisti esperti di verifiche di sistemi e procedure;

un esperto di informatica giuridica;

un esperto di qualità dei processi in progetti di innovazione per la PA.

Per tutte le tipologie di profili è richiesto il possesso di una delle lauree magistrali indicate nel disciplinare della procedura e di un’esperienza lavorativa documentabile, anche non continuativa, di almeno sette anni.

Gli incarichi verranno assegnati con contratti di lavoro autonomo della durata di tre anni.

Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti per ciascun profilo, le attività che dovranno essere svolte e le modalità di partecipazione alla selezione.