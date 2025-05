Zavorre Sun Ballast: a Intersolar 2025 progetti personalizzati e relazioni tecniche gratuite

Fra i più importanti appuntamenti internazionali dedicati al mondo delle rinnovabili, Intersolar Europe sarà l’occasione perfetta per conoscere da vicino le nuove zavorre per fotovoltaico targate Sun Ballast e i servizi gratuiti offerti dall’azienda.

Come ogni anno, lo stand Sun Ballast (A5.330) sarà il punto di riferimento per tutti i professionisti del fotovoltaico alla ricerca di soluzioni semplici, durevoli e utilizzabili con pannelli di qualunque dimensione e, accanto al nostro team, il nuovo sistema EasyWest sarà il protagonista della nuova edizione.

Zavorre per FV EasyWest: per impianti più solidi, leggeri e convenienti

Pensato per combinare leggerezza, resistenza e flessibilità, EasyWest ha aperto la strada a una nuova generazione di impianti Est-Ovest: il nuovo sistema garantisce infatti a qualsiasi tipologia di pannello FV un’altissima tenuta al vento, e grazie alla configurazione reticolare – in cui ogni fila di moduli è legata a tutte le altre in un unico reticolo collaborante – le zavorre utilizzate sono meno, e più leggere. EasyWest rappresenta per questo una soluzione estremamente conveniente, sia in termini di costi al kW che di carico sul tetto, e grazie alle speciali graffe in acciaio PowerClamp anche la messa a terra dell’impianto risulta più semplice e veloce. L’orientamento Est-Ovest con inclinazione di 10° consente inoltre di ottimizzare al massimo tutto lo spazio disponibile sulla copertura, assicurando un risultato finale in perfetto equilibrio fra produttività, costi di realizzazione e sicurezza dell’impianto.

Allo stand Sun Ballast, assistenza completa dal progetto all’installazione

Non solo zavorre: fin dai primi anni di attività Sun Ballast fornisce infatti un’assistenza tecnica completa e gratuita a tutti i progettisti, installatori e distributori, accompagnando i clienti nelle fasi di calcolo del vento, di analisi dei carichi e di selezione della migliore soluzione tecnico-economica. Il supporto offerto dall’Ufficio tecnico è infatti completamente personalizzato sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni impianto FV, e il costante impegno nella ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni ha permesso a Sun Ballast di rispondere in modo semplice e conveniente a tutte le esigenze dei clienti, in linea con le principali evoluzioni del mercato fotovoltaico. Durante i giorni di fiera sarà possibile dunque progettare impianti zavorrati direttamente presso lo stand e ricevere un preventivo gratuito completo di relazione tecnica; lo staff sarà inoltre a piena disposizione dei visitatori per mostrare dal vivo tutte le funzioni del configuratore Sun Ballast, un software di progettazione rapido e intuitivo in grando di semplificare al massimo tutte le fasi del lavoro.

Entrata gratuita e incontro diretto con lo staff

Le fiere rappresentano ogni anno momenti di confronto essenziali, e oltre alla presentazione del nuovo sistema EasyWest lo staff Sun Ballast sarà a disposizione completa di tutti i professionisti del settore per rispondere a qualunque approfondimento tecnico-commerciale o per condividere insieme tutti i dettagli delle relazioni tecniche fornite gratuitamente da Sun Ballast.

Vuoi conoscere meglio i vantaggi delle zavorre e scoprire insieme al team Sun Ballast il nuovo sistema EasyWest?

Richiedi subito il tuo biglietto omaggio a questa mail.

Dal 7 al 9 maggio Sun Ballast ti aspetta a Intersolar 2025, stand A5.330.