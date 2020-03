Detrazioni fiscali 2020: da Enea un poster con tutte le agevolazioni per abitazioni e condomini

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2020 e del Milleproroghe 2020, sono molte le novità in tema di detrazioni fiscali per abitazioni e condomini.

Le diverse detrazioni fiscali trattate nel poster Enea

Tra proroghe, variazioni e nuovi bonus, Enea ha messo a disposizione un poster riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna delle seguenti misure:

bonus verde;

bonus casa

sisma bonus;

ecobonus;

bonus facciate.

I contenuti del poster Enea

Per ognuna delle suddette detrazioni fiscali, il poster dell'Enea definisce:

la percentuale di detrazione;

la durata;

il limite di spesa;

la tipologia di bonus;

i beneficiari;

a cosa si applica;

l'elenco degli interventi ammissibili nella detrazione;

la descrizione della detrazione fiscale;

la possibilità o meno di cessione del credito;

la scadenza della detrazione fiscale.

Entriamo nel dettaglio di ogni singola detrazione fiscale descritta nel poster

Il Bonus verde

Il cosiddetto bonus verde prevede una detrazione fiscale del 36% da ripartire in 10 anni e con una spesa massima di 5.000 euro, per la sistemazione di verde e giardini. Possono accedere alla detrazione tutti i soggetti IRPEF privati e la detrazione fiscale comprende le spese per gli interventi comprensivi di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione. In particolare, il bonus verde può essere fruito per:

la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Non è prevista la cessione del credito e allo stato attuale, a seguito della conferma nel Milleproroghe, la detrazione è fruibile fino al 31 dicembre 2020.

Il Bonus casa

Il cosiddetto bonus casa prevede una detrazione fiscale del 50% da ripartire in 10 anni e con una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione. Anche in questo caso, possono fruire della detrazione i soggetti irpef privati. Possono fruire della detrazione gli interventi di:

manutenzione straordinaria;

restauro e risanamento conservativo;

ristrutturazione edilizia;

eliminazione delle barriere architettoniche;

infissi;

impianti tecnologici.

L’utilizzo del bonus casa permette di usufruire della detrazione del 50% su mobili e grandi elettrodomestici per ulteriori 10.000 di € spesa (bonus mobili).

Il Bonus facciate

Il nuovo bonus facciate è stato previsto dalla nuova Legge di Bilancio per recupero e/o restauro della facciata esterna di immobili esistenti. Anche in questo caso, possono fruire della detrazione i soggetti irpef privati e si applica ai seguenti interventi effettuati alle facciate esterne di immobili situati in zona A Centro storico ed in zona B o Zona di completamento (DM 2 Aprile 1968, n.1444):

rifacimento intonaco;

verniciatura;

balconi;

ornamenti e fregi;

pulitura e tinteggiatura esterna;

cappotto esterno limitatamente alle strutture verticali.

Il Sisma bonus

Per quanto riguarda il sisma bonus, il poster Enea definisce le 7 diverse casistiche in cui sono previste le diverse percentuali di detrazione:

50%;

70%;

75% (per i condomini);

80%;

80% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con l'ecobonus);

85% (per i condomini);

85% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con l'ecobonus).

L'ecobonus

Anche per l'ecobonus, sono definite le seguenti casistiche:

50%

65%

70% (per i condomini);

75% (per i condomini);

80% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con il sisma bonus);

85% (per i condomini in caso di fruizione contemporanea con il sisma bonus).

In allegato il poster dell'Enea.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata