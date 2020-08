Superbonus 110%: ecco i Decreti del MiSE Requisiti minimi e Asseverazione per Ecobonus e Sisma Bonus

Superbonus 110%: è attesa nelle prossime ore la pubblicazione dei primi due provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) previsti dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per dare piena attuazione alle nuove detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) per l'efficienza energetica (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici (c.d. Superbonus).

Superbonus 110%: ecco le ultime bozze dei Decreti MiSE Requisiti minimi e Asseverazione per Ecobonus e Sisma Bonus

Dopo la circolazione di alcune bozze precedenti la conversione in legge del Decreto Rilancio, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ormai definito i due provvedimenti attuativi:

il Decreto Requisiti Minimi , relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;

, relativo alla definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento; il Decreto Asseverazioni, per la definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazione che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 119 del Decreto Rilancio ha introdotto, tra l’altro, l’aliquota di detrazione del 110% per determinati interventi di efficientamento energetico degli edifici, nonché i requisiti tecnici da rispettare per l’accesso al beneficio, rimandando per tale aspetto al decreto di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L 63/2013. Mentre, il successivo art. 121 ha previsto, tra l’altro, modifiche alla disciplina della cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

La pubblicazione dei due decreti del MiSE, unitamente al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e alla piattaforma per lo scambio dei crediti, consentirà di completare il quadro normativo e dare l’avvio a lavori rimasti fermi per troppo tempo in attesa di conferme.

Superbonus: il Decreto Requisiti Minimi

Il Decreto Requisiti Minimi è strutturato in 12 articoli e 9 allegati:

Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Superbonus: il Decreto Asseverazione

Il Decreto Asseverazione, nell’ultima bozza del 29 luglio 2020, è costituito da 9 articoli:

Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni

In allegato le ultime bozze dei due provvedimenti attuativi del MiSE.

