Superbonus 110%: Provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato ieri il Provvedimento 30 marzi 2021, prot. 83933 avente ad oggetto “Ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020”.

Proroga al 15 aprile 2021

Con il provvedimento in argomento, è prorogato al prossimo 15 aprile, il termine per l’invio telematico del modello di comunicazione con cui il contribuente, per fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2020, deve informare l’Agenzia di aver optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura o per la cessione di un credito d’imposta a terzi.

Termine originariamente previsto per il 16 marzo 2021

Ricordiamo che, in attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , nonché dell’articolo 119, comma 12, dello stesso Decreto, al punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847 era precisato che la comunicazione dell’opzione avrebbe dovuto essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Con il Provvedimento 22 febbraio 2021, prot. 51374, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva già prorogato l’originaria scadenza al 31 marzo 2021 (leggi articolo).

Con il nuovo Provvedimento l’amministrazione tenendo conto che l’articolo 5, comma 22, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui trattasi, ha disposto che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021.