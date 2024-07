Abusi edilizi: la procedura per ottenere la sanatoria

A breve, il decreto Salva-Casa (D.L. n. 69/2024) verrà convertito in legge e, nell’attesa di conoscere quali modifiche verranno apportate e definitivamente ratificate - considerando anche gli oltre 500 emendamenti proposti - si confermeranno le novità al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), relative anche alla procedura di sanatoria edilizia.

Sanatoria edilizia: come sanare gli abusi

Ma come si sana un abuso edilizio? Qual è la disciplina di riferimento? La risposta non è univoca perché dipende dalla gravità dell'abuso e dal momento in cui è stato commesso.

In generale, però, i passi da seguire sono i seguenti:

Verificare la sanabilità dell'abuso Presentare la domanda di sanatoria Ottenere il provvedimento di sanatoria

Verificare la sanabilità di un abuso

Prima di presentare una domanda di sanatoria, è necessario accertare se l'abuso sia sanabile.

Queste le tipologie di abuso edilizio, determinate in base alla loro gravità, possono essere così riassunte:

interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali;

interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;

interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire;

interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;

interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato.

Vediamo adesso come ottenere la sanatoria.