mapei istituzionale
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
bive Ingresso gratuito per tutti i visitatori
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Accesso agli atti di gara: il TAR sul segreto commerciale

​La mera affermazione di riservatezza e di tutela del know-how non basta: servono elementi oggettivi per limitare il diritto di accesso

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 01/09/2025

Quali sono i limiti alla tutela del know how nei documenti di gara? Quando il diritto di accesso prevale sulla riservatezza invocata dall’aggiudicatario? Quali obblighi ha la stazione appaltante nella valutazione dei segreti tecnici?

Accesso atti e tutela segreti tecnici: il TAR sui imiti alla riservatezza

Sono questi i principali interrogativi affrontati dal TAR Piemonte con la sentenza 25 luglio 2025, n. 1271, che riafferma con chiarezza i principi fondamentali in materia di accesso agli atti di gara e di corretta ponderazione tra esigenze difensive e tutela della riservatezza commerciale.

La controversia nasce dalla richiesta, da parte di un operatore economico non aggiudicatario, di accedere all’offerta tecnica della controinteressata risultata vincitrice. L’amministrazione, in accoglimento delle richieste di oscuramento avanzate dall’aggiudicataria, aveva trasmesso solo una copia parziale del documento, omettendo però qualsiasi motivazione circa la prevalenza dell’interesse alla riservatezza rispetto a quello difensivo del ricorrente.

Una prassi frequente che il TAR ha censurato, evidenziando le lacune sia nella motivazione dell’oscuramento, sia nella mancata istruttoria da parte della stazione appaltante.

Vediamo su quali principi il giudice amministrativo ha basato la propria decisione.

 

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Codice Appalti Codice dei contratti Codice Appalti 2023 Accesso agli atti

Documenti Allegati

INDICE

1
Accesso agli atti di gara: il TAR sul segreto commerciale
2
Tutela know-how: limiti e diritti sull'accesso agli atti
3
La sentenza del TAR
assorup formazione

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 28/08/2025
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
2
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
3
LAVORI PUBBLICI - 22/08/2025
ANAC, nuove regole su inconferibilità, incompatibilità e pantouflage: le delibere 328 e 329/2025
4
EDILIZIA - 25/08/2025
Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR
5
PROFESSIONE - 24/08/2025
Incarichi professionali: se è consulenza, non è appalto di servizi
6
STIME E IMMOBILI - 30/08/2025
Agibilità e compravendita immobiliare: la Cassazione sui limiti della responsabilità del venditore