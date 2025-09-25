Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Aggiornamento prezzi: il MIT sull’applicazione del DL Aiuti negli accordi quadro

Il supporto giuridico spiega se il momento rilevante per l'adeguamento prezzi sia la presentazione dell’offerta economica o l’Ordine di Attivazione

di Redazione tecnica - 25/09/2025

In caso di accordo quadro di lavori, quando va applicato l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti")? A rilevare è la data dell’offerta economica presentata per l’accordo quadro, oppure quella dell’Ordine di Attivazione (ODA) con cui viene avviato il singolo appalto?

Accordi quadro e Decreto Aiuti: il MIT sull'adeguamento prezzi

Si tratta di un quesito di grande rilevanza pratica che un’Amministrazione ha posto al supporto giuridico del MIT in relazione a un accordo quadro gestito da Invitalia.

Nel caso specifico, l’offerta economica era stata presentata tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e nel dicembre 2023, a seguito dell’ODA, l’operatore economico ha elaborato il progetto esecutivo utilizzando il prezzario 2023.

Da qui il dubbio: occorre comunque procedere all’aggiornamento dei prezzi ex art. 26 del Decreto Aiuti, oppure per l’accordo quadro l’ODA equivale a un nuovo affidamento?

