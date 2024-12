Agrivoltaico: pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi

Sono state pubblicate sul sito del GSE le graduatorie relative agli impianti iscritti ai Registri e alle Aste previste dalla misura del PNRR “Sviluppo Agrivoltaico".

Sviluppo Agrivoltaico: online le graduatorie

All’interno della sezione dedicata, sono quindi disponibili:

le graduatorie degli impianti risultati in posizione utile (Tabella A);

(Tabella A); gli elenchi degli impianti esclusi (Tabella B);

(Tabella B); gli elenchi degli impianti oggetto di rinuncia (Tabella D).

Nel dettaglio, stati ammessi 540 progetti, per una potenza totale pari a 1.548 MW. Nella graduatoria è stato riportato anche l’importo del contributo in conto capitale ammesso.

Il GSE segnala inoltre che all’interno del portale “Sviluppo Agrivoltaico" è disponibile, per i Soggetti Richiedenti e titolari di progetti ammessi, la funzionalità per comunicare l'inizio dei lavori. Si tratta di un adempimento obbligatorio ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure, dei lavori e del finanziamento delle iniziative secondo quanto previsto dal PNRR.

La comunicazione di avvio dei lavori deve essere inviata entro 30 giorni dalla loro data di inizio; pertanto, per tutti i progetti per i quali siano stati avviati i lavori, è necessario comunicare tale data non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.