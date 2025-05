Amministrazione trasparente: la Guida ANCI per gli enti locali

Un supporto tecnico ai Comuni e alle Città metropolitane per la realizzazione degli schemi standard sulla trasparenza delle PA, definiti con la Delibera ANAC del 25 settembre 2024, n. 495: è questo l’obiettivo con cui ANCI ha pubblicato il nuovo Quaderno Operativo “L’implementazione degli standard di trasparenza nei Comuni - Guida pratica per l’attuazione della delibera ANAC n. 495/2024”, per aiutare gli enti locali nel recepimento, ai sensi dell’art. 48 del d.Lgs. n. 33/2013, degli schemi standard di pubblicazione obbligatori previsti dallo stesso decreto.

Amministrazione trasparente: il Quaderno ANCI per la pubblicazione dei dati

Ricordiamo che ANAC con la Delibera n. 495/2024 ha approvato gli schemi standard di pubblicazione obbligatori riguardanti gli adempimenti previsti dalle seguenti norme del d.Lgs. n. 33/2013:

art. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche);

art. 13 (organizzazione);

art. 31 (controlli su attività e organizzazione).

Gli schemi rappresentano dei modelli che le amministrazioni locali devono seguire per organizzare, codificare e presentare i dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, definendone in maniera precisa il formato, i contenuti e la frequenza di aggiornamento delle informazioni obbligatorie.

Quest’uniformità permetterà di semplificare: