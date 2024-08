Ante 77 e agibilità sanante dopo il Salva Casa

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024 della Legge n. 105/2024 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), il mondo dell’edilizia si è avviato verso un meritato periodo di riposto estivo con molti dubbi e poche certezze.

Testo Unico Edilizia e Salva Casa: serve tempo

Le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE) non vanno solo “lette” ma anche comprese, condivise e applicate dai tecnici che operano all’interno della pubblica amministrazione e dai liberi professionisti. Ognuno dei quali vivrà il mese di settembre con la consueta ansia che sgorga ogni qual volta il legislatore decide di modificare un testo normativo, utilizzando la tecnica del provvedimento d’urgenza (il Decreto Legge) che non consente transitori e impone un tour de force di aggiornamento non facile (per utilizzare un eufemismo).

Su queste pagine abbiamo già provato a sviscerare ogni singolo comma delle nuove disposizioni contenute nel testo unico edilizia ma restiamo consapevoli che solo attraverso un serio confronto e approfondimento tra tutti i tecnici, si riuscirà a trovare una linea comune senza la quale esploderanno nuovi contenziosi.

Nel dettaglio, infatti, il Salva Casa è entrato nel merito delle seguenti disposizioni del TUE (articoli e commi nuovi e/o modificati):

Articolo Rubrica Modifiche 2-bis Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 1-quater 6 Edilizia libera 1, lett b-bis) e b-ter) 9-bis Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili 1-bis e 1-ter 10 Interventi subordinati a permesso di costruire 2 23-ter Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 3 24 Agibilità 5-bis, 5-er, 5-quater 31 Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali 3 e 5 32 Determinazione delle variazioni essenziali 3 34-bis Tolleranze costruttive 1-bis, 1-ter, 2-bis, 3-bis, 3-ter 34-ter Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo Nuovo articolo 36 Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità 1 36-bis Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali Nuovo articolo 37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività 1 e 4

Sono diverse le disposizioni “border line” sulle quali sarà necessario avviare un serio confronto, tra queste il nuovo articolo 34-ter del TUE, rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”.