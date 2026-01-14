Dal 28 gennaio si apre una nuova finestra del bando regionale dedicato all’efficientamento energetico delle imprese liguri, finanziato nell’ambito del PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.2.

La misura è rivolta a interventi strutturali su edifici, impianti e processi produttivi e punta a un obiettivo preciso: ridurre in modo misurabile i consumi energetici e le emissioni climalteranti delle attività produttive.

La dotazione disponibile è pari a 8,3 milioni di euro e il quadro regolatorio ricalca quello già definito con la prima finestra del bando, aperta nei mesi scorsi.

A chi è rivolto il bando

Il bando è aperto a micro, piccole e medie imprese, ma coinvolge anche le grandi imprese, seppure con una disciplina differenziata sul fronte delle agevolazioni. Possono accedere anche le imprese del commercio, dell’artigianato e della ristorazione, a condizione che l’intervento abbia una dimensione economica adeguata e sia coerente con lo strumento finanziario previsto.

In ogni caso, l’intervento deve riguardare un’unità operativa localizzata in Liguria, nella piena disponibilità dell’impresa al momento della domanda. Questo aspetto, nella pratica istruttoria, non è affatto secondario.

Tipologie di interventi finanziabili

Il cuore del bando è rappresentato dagli interventi di efficientamento energetico propriamente detti, che devono essere integrati, tecnicamente coerenti e supportati da una diagnosi energetica redatta secondo le norme UNI EN 16247.

Sono ammissibili:

interventi di riqualificazione energetica degli edifici produttivi , come la coibentazione dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, l’adozione di schermature solari o soluzioni di climatizzazione passiva, la ristrutturazione dell’impianto termico e l’installazione di sistemi di automazione e telegestione;

, come la coibentazione dell’involucro, la sostituzione dei serramenti, l’adozione di schermature solari o soluzioni di climatizzazione passiva, la ristrutturazione dell’impianto termico e l’installazione di sistemi di automazione e telegestione; gli interventi di efficientamento dell’illuminazione e dei sistemi di trasporto interni.

Accanto alla componente edilizia, il bando finanzia in modo esplicito anche:

la riqualificazione energetica dei processi produttivi , attraverso interventi sugli impianti, la digitalizzazione delle linee, l’introduzione di sistemi di monitoraggio e di building automation;

, attraverso interventi sugli impianti, la digitalizzazione delle linee, l’introduzione di sistemi di monitoraggio e di building automation; la sostituzione di macchinari e attrezzature con soluzioni tecnologicamente più efficienti, purché l’impatto sui consumi sia dimostrabile.

Il criterio guida resta quello del miglioramento energetico reale e misurabile ottenuto grazie all’intervento.

Il risultato energetico minimo richiesto

Per accedere alle agevolazioni è necessario conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti.

Il calcolo viene effettuato sullo stabilimento nel caso di interventi edilizi, oppure sui macchinari e sulle linee di produzione quando l’intervento riguarda il processo produttivo.

Il mancato raggiungimento del risultato atteso comporta la non ammissibilità del progetto o la revoca del contributo.

Entità delle agevolazioni

Per micro, piccole e medie imprese il bando prevede un mix di strumenti che può coprire una quota molto rilevante dell’investimento.

Il contributo si articola in una componente a fondo perduto così articolata:

fino al 43% , affiancata da un finanziamento agevolato al tasso dell’ 1,5%

, affiancata da un finanziamento agevolato al tasso dell’ fino al 45%, con un’ulteriore quota destinata all’abbattimento dei costi di garanzia.

Nel complesso, la copertura può arrivare a sfiorare il 90% dell’investimento.

Per le grandi imprese, invece, l’agevolazione è limitata al solo finanziamento agevolato, con una copertura massima dell’80% delle spese ammissibili e un importo massimo pari a 400.000 euro.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema Bandi online di Filse.

La modalità offline sarà disponibile dal 22 gennaio, mentre l’invio delle domande è consentito dal 28 gennaio al 3 febbraio. La procedura è valutativa a sportello, senza graduatorie: a rilevare sarà quindi l’ordine di presentazione delle istanze.