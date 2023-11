Bonus edilizi 2024: quali sono, beneficiari, scadenze e limiti di spesa

Una tendenza consolidata da anni ha sempre visto la Legge di Bilancio come un momento per fare il punto della situazione sulle agevolazioni del comparto delle costruzioni con proroghe generalmente annuali, fatta eccezione per la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che per la priva volta ha allungato l’orizzonte temporale di tutti i principali bonus edilizi (bonus casa, ecobonus e sismabonus) fino al 31 dicembre 2024 e previsto il nuovo bonus barriere architettoniche successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Legge di Bilancio 2024: nessuna novità sui bonus edilizi

L’ultimo mese dell’anno è sempre stato, quindi, fondamentale sia per chi pensa di ristrutturare che per professionisti, imprese e fornitori che devono cominciare a pianificare (almeno) l’anno successivo. Per la prima volta dopo tanti anni, invece, nella prossima Legge di Bilancio non si parla (ancora) di bonus edilizi ma è ugualmente utile fare un riepilogo delle possibilità offerte dalla normativa fiscale per il 2024.

Per tutto il 2024 è, infatti, possibile utilizzare: