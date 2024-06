CILA, SCIA, Permesso di Costruire e l’intelligenza artificiale

Mentre in Parlamento si discute il disegno di legge di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) che con molta probabilità rivoluzionerà ulteriormente il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), abbiamo provato a chiedere all’intelligenza artificiale il significato di alcuni degli acronimi più conosciuti da tecnici e non.

Il futuro delle professioni dopo l’intelligenza artificiale

Al momento la discussione verte non solo sulle opportunità dell’intelligenza artificiale, ma anche sui rischi che porta con sé l’utilizzo di un sistema in grado di generare, in pochi secondi, interi testi sugli argomenti più disparati, anche particolarmente specifici e tecnici.

Difficile quindi non chiedersi quali possano essere le conseguenze sulle reali competenze che verranno acquisite, in un futuro non troppo lontano, dalle nuove generazioni, così come sulla qualità dell’aggiornamento formativo di chi già opera nel settore. Quanto ci sarà di scritto dal professionista in una relazione tecnica? Quanto invece sarà frutto di una generazione automatica di contenuti? E ancora, l'AI è utile per chi già conosce gli argomenti o è solo un aiuto per chi non sa molto di una determinata tematica?

In realtà, come in ogni cosa, anche per usare l'intelligenza artificiale ci vogliono le giuste competenze, a cominciare dalle domande da porre, per continuare con una revisione ragionata dei contenuti, che non possono essere soltanto frutto di un mero copia e incolla.

Come è avvenuto quindi per ogni rivoluzione, la tecnologia non deve e non può sostituirsi alla realtà, ma esserle soltanto di supporto, diventando uno strumento per semplificare i processi produttivi, a condizione che se ne conoscano i singoli ingranaggi. Le competenze prescindono da ogni possibile scorciatoia, percorribile solo quando si padroneggia perfettamente la materia. Quindi, com’è inutile pensare di risolvere ogni possibile problema generando contenuti con l’AI, allo stesso modo è inutile demonizzarla.

Da qui abbiamo quindi fatto un esperimento, interrogando Chat GPT su alcuni elementi ricorrenti in ambito edilizio e di particolare attualità, presenti anche nel DL Salva Casa, e chiedendo cosa sono la CILA, la SCIA e il Permesso di Costruire.

Vediamo i risultati dell'AI. Sicuramente potranno essere utili anche a chi vuole conoscere i fondamentali della materia (che a volte nemmeno i professionisti hanno ben chiari).