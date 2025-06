Concordato Preventivo Biennale: le indicazioni del Fisco

Tutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato Preventivo Biennale, dalle regole generali ai benefici per chi aderisce, alle risposte ai quesiti più frequenti di contribuenti e addetti ai lavori: sono questi i contenuti della nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2025, n. 9/E, che tiene conto anche delle novità apportate dal decreto correttivo (d.Lgs. n. 81/2025).

Concordato Preventivo Biennale: la nuova Circolare del Fisco

Introdotto con il d.Lgs. n. 13/2024 (c.d. “Decreto CPB”), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81 (c.d. “Decreto correttivo”), il Concordato Preventivo Biennale consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (“ISA”) di siglare un “accordo” con il Fisco a seguito della formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni, ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione netta ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

La Circolare illustra la disciplina attualmente vigente a seguito delle modifiche normative e si forniscono istruzioni operative agli Uffici. In particolare, nel documento si integrano le indicazioni di cui alla circolare del 17 settembre 2024, n.18/E, ad esclusione dei chiarimenti forniti relativamente ai soggetti c.d. forfetari che abbiano optato per il regime di CPB per il periodo d’imposta 2024.

