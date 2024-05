Condono edilizio: come e quando si applica il silenzio-assenso?

L’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce puntualmente il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, stabilendo che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso. Restano salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Silenzio-assenso e permesso di costruire

Il binomio permesso di costruire-silenzio-assenso è stato oggetto di parecchi interventi della giustizia amministrativa. Tra le ultimissime pronunce ricordiamo quella del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che con la sentenza n. 518/2024 ha confermato che:

la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica non costituisce condizione necessaria ai fini della formazione del silenzio-assenso;

la conformità dell’intervento alla normativa urbanistico edilizia costituisce requisito di validità del titolo tacito formatosi con il silenzio-assenso e non requisito di perfezionamento della fattispecie;

il titolo edilizio si forma per il solo decorso del tempo salva la possibilità per l’amministrazione, qualora accerti che l’intervento non sia conforme, di intervenire esercitando il potere di autotutela.

L’argomento “silenzio-assenso” è stato nuovamente affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza n. 8282/2024 che ha preliminarmente confermato i diversi indirizzi della giurisprudenza: