Condono edilizio, compatibilità paesaggistica e silenzio: interviene il TAR

Il condono edilizio in zona vincolata è un argomento particolarmente complesso che si infittisce in alcune Regioni d'Italia soprattutto nel caso di amministrazioni non particolarmente puntuali nella risposta.

Il caso: condono edilizio e silenzio della Soprintendenza

In Sicilia, il silenzio della Soprintendenza su un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica può essere interpretato come assenso, rifiuto o semplice inadempimento? Ha risposto il TAR Sicilia con la sentenza n. 89 del 14 gennaio 2025, che ci consente di approfondire il tema.

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano presentato due istanze di condono edilizio per interventi effettuati su un immobile ricadente in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. L’amministrazione competente aveva omesso di rispondere entro i termini previsti, nonostante le ripetute sollecitazioni del privato, motivo per cui era stata invocata (con nota inviata alla Soprintendenza) l’applicazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003. Il tecnico del privato ha, quindi, prima prestato giuramento dinanzi al Tribunale sulla perizia formulata ai sensi dell’art. 28 della L.R. 16/2016 e poi depositato la stessa presso il Comune.

La tesi del tecnico non è, però, stata condivisa: