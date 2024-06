Dal Salva Casa il Salva Milano e le nuove disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia

Nonostante i numerosi proclami per cui nel c.d. "Decreto Salva Casa" non sarebbero state presenti norme ad hoc, dall’esame degli emendamenti proposti dalla Lega nell’ambito dei lavori di conversione in legge del D.L. n. 69/2024 saltano fuori un art. 1-bis e un art- 1-ter che sembrano indicare esattamente il contrario e che non a caso sono già stati ribattezzati come Salva Milano.

Decreto Salva Casa: gli emendamenti Salva Milano

Si tratta di norme che, come si riporta nella relazione di accompagnamento, puntano a salvaguardare la pianificazione urbanistica generale dei Comuni, tenendo in in considerazione i naturali e costanti mutamenti del tessuto urbano.

Esaminiamoli singolarmente, partendo dalla definizione normativa per poi approfondirne motivazioni e obiettivi.