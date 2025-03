Decreto PA 2025: le valutazioni di ANCE sulle semplificazioni

È attesa entro il prossimo 13 maggio la conversione in legge del Decreto PA (D.L. n. 25/2025) e sono già iniziati i lavori sul DDL 2308/C, con le audizioni in Commissione Affari Costituzionali.

Decreto PA 2025: ANCE sul DDL di conversione

Tra queste, spicca sicuramente quella dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), che ha espresso un parere positivo sul provvedimento, invitando ad alcuni possibili miglioramenti, contenuti in un interessante documento di sintesi.

Questo perché, sebbene il provvedimento introduca misure importanti per rendere la Pubblica Amministrazione più efficiente e accessibile, secondo l'Associazione mancano ancora alcuni elementi chiave per garantire la piena attuazione dei principi di semplificazione e certezza del diritto.

In particolare, l'estensione delle procedure accelerate anche al PNRR, la certificazione automatica del silenzio assenso e un maggiore coinvolgimento dei programmi europei sull’AI sono interventi necessari per tradurre le buone intenzioni in risultati concreti per il settore delle costruzioni.