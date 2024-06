Decreto Salva Casa: rivedere la norma sulle parziali difformità

A poco più di due settimane dall’entrata in vigore del Decreto Salva Casa (Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69), sono iniziati i lavori per la conversione in legge del provvedimento, con le audizioni di enti, stakeholders e associazioni di settore, attualmente in corso davanti alla Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.

Conversione in legge del Decreto Salva Casa: le audizioni di Confprofessioni e ANCI

Tra le autorevoli voci in capitolo, quelle di Confprofessioni e di ANCI, che hanno depositato due interessanti documenti con alcune osservazioni per eventuali modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle difficoltà interpretative che potrebbero derivare sulla definizione delle difformità parziali e sull'applicazione uniforme della normativa in tutti i Comuni.

Vediamo nel dettaglio i contenuti dei due interventi.