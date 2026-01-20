Con l’entrata in vigore del nuovo Conto Termico 3.0, la diagnosi energetica è tornata a occupare un ruolo centrale nel percorso di accesso agli incentivi. Non si tratta, però, di un adempimento sempre richiesto né, tantomeno, di un documento “standard” da allegare in modo indistinto.

Il Decreto MASE 7 agosto 2025 e le Regole Applicative del GSE hanno delineato un quadro molto più selettivo, che va letto con attenzione per evitare errori istruttori. In questo contesto, chiarire quando la diagnosi energetica è obbligatoria per accedere al Conto Termico 3.0, chi può redigerla, come viene incentivata e in che fase va trasmessa diventa essenziale.

Quando la diagnosi energetica è obbligatoria ai fini del Conto Termico 3.0

L’art. 15 del D.M. 7 agosto 2025 individua con precisione i casi in cui la richiesta di incentivo deve essere corredata da diagnosi energetica ante intervento e da Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam.

L’obbligo opera:

sempre , per alcuni interventi di efficienza energetica sugli edifici: isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica (art. 5, comma 1, lettera a), Decreto MASE); interventi finalizzati alla trasformazione in edifici a energia quasi zero, c.d. nZEB (art. 5, comma 1, lettera d), Decreto MASE);

, per alcuni interventi di efficienza energetica sugli edifici: solo al ricorrere di determinate condizioni , per i seguenti interventi: sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (art. 5, comma 1, lettera b), Decreto MASE); installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (art. 5, comma 1, lettera c), Decreto MASE); tutti quelli previsti dal Titolo III del Decreto MASE (interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da forni rinnovabili).

, per i seguenti interventi:

Tali condizioni sono espressamente previste dal Decreto MASE e riguardano gli interventi realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW.

La normativa esclude l’obbligo di diagnosi energetica e di attestato di prestazione energetica nei casi in cui l’intervento riguardi l’installazione di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo, nonché di impianti funzionalmente asserviti a reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.

Nei casi in cui la diagnosi energetica e l’APE sono obbligatoriamente richiesti, la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda di accesso all’incentivo, per ciascuna tipologia di intervento, nelle specifiche sezioni dedicate alla documentazione da trasmettere.

Il rispetto dell’Allegato I e della disciplina nazionale e regionale

Un ulteriore profilo da non sottovalutare riguarda le modalità di redazione della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica.

L’art. 15, comma 3, del decreto chiarisce infatti che entrambi i documenti devono essere predisposti nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato I, oltre che in conformità alla normativa nazionale e alle eventuali disposizioni regionali vigenti.

Non si tratta di un richiamo formale. La conformità all’Allegato I incide direttamente sulla completezza e sulla struttura della diagnosi, mentre il rispetto della disciplina regionale rileva, in particolare, per gli aspetti legati alla certificazione energetica e alle modalità di redazione e deposito dell’APE.

In sede di istruttoria, eventuali scostamenti da questo quadro possono tradursi in richieste di integrazione o, nei casi più critici, nel rigetto della domanda di incentivo.

Diagnosi o relazione tecnica: la distinzione che incide sull’istruttoria

Un passaggio spesso sottovalutato riguarda il rapporto tra diagnosi energetica e relazione tecnica descrittiva.

Il decreto chiarisce che:

nei casi in cui l’intervento non rientra tra quelli per cui la diagnosi è obbligatoria , questa deve essere sostituita da una relazione tecnica che dimostri l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo incentivante;

, questa deve essere da una relazione tecnica che dimostri l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo incentivante; nei casi di prenotazione dell’incentivo, la diagnosi – se richiesta – deve essere allegata già in fase di prenotazione, non successivamente.

Chi può redigere la diagnosi energetica e con quali requisiti

Le Regole applicative del GSE entrano nel dettaglio dei requisiti soggettivi e tecnici della diagnosi.

In particolare:

la diagnosi deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCO certificata UNI CEI 11352 ;

certificato UNI CEI 11339 oppure da una ; il documento deve essere conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi previsti dall’allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014 ;

e ai criteri minimi previsti dall’allegato 2 del ; l’APE, sia nella versione ante intervento sia in quella post operam, deve essere redatto in conformità al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ai relativi decreti attuativi, nel rispetto delle eventuali disposizioni regionali vigenti.

Non si tratta, quindi, di una diagnosi “leggera” o semplificata, ma di un elaborato tecnico che deve dimostrare in modo coerente lo stato di fatto e gli effetti degli interventi proposti.

Incentivazione della diagnosi energetica: percentuali e limiti

Uno degli aspetti più interessanti del Conto Termico 3.0 riguarda la copertura dei costi della diagnosi energetica.

Il meccanismo è differenziato in base al soggetto beneficiario:

100% della spesa per amministrazioni pubbliche, ETS non economici ed ESCO che operano per loro conto;

per amministrazioni pubbliche, ETS non economici ed ESCO che operano per loro conto; 50% della spesa per soggetti privati, cooperative di abitanti e cooperative sociali.

Per le grandi imprese – comprese le ETS che rientrano in tale dimensione aziendale – le spese sostenute per la redazione della diagnosi energetica e dell’APE post intervento non sono considerate ammissibili ai fini dell’incentivazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del decreto.

Un punto importante: l’incentivo per la diagnosi non concorre al raggiungimento del massimale complessivo dell’incentivo per gli interventi, quando la diagnosi è obbligatoria.

Viceversa, quando la diagnosi non è obbligatoria, le relative spese professionali possono rientrare tra le spese ammissibili dell’intervento incentivato.

Il decreto prevede inoltre valori massimi incentivabili, differenziati per destinazione d’uso e superficie dell’edificio, che fungono da tetto al contributo riconoscibile. Tale valore massimo si calcola prendendo in considerazione la Tabella 21, Allegato 2 al Decreto MASE, come di seguito riportata:

Valori massimi incentivabili per diagnosi energetica

(Tabella 21 – Allegato II, D.M. 7 agosto 2025)

Il contributo anticipato per le amministrazioni pubbliche

Per le amministrazioni pubbliche, il Conto Termico 3.0 introduce uno strumento particolarmente rilevante sul piano operativo: il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica.

Il meccanismo prevede:

un’anticipazione pari al 50% del contributo massimo spettante , erogata dopo l’accettazione della richiesta;

, erogata dopo l’accettazione della richiesta; il saldo del restante 50% a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi individuati in diagnosi.

Il contributo anticipato per la diagnosi energetica si articola in tre passaggi distinti:

una prima fase in cui viene trasmessa la richiesta di contributo anticipato, che consente l’erogazione di un acconto pari al 50% dell’importo massimo spettante;

l’invio della diagnosi energetica, con la relativa consuntivazione delle spese sostenute;

la presentazione della domanda di incentivo, in modalità di prenotazione o di accesso diretto, a seconda dei casi, che permette l’erogazione del saldo del restante 50%.

Il mancato rispetto dei tempi comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme già erogate, un aspetto che impone una programmazione molto attenta degli interventi.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, la diagnosi energetica deve essere redatta da un EGE o da una ESCO, nel rispetto dei criteri minimi previsti dal d.lgs. 102/2014, e deve individuare almeno uno degli interventi rientranti nei Titoli II o III del decreto, per i quali sarà successivamente presentata la domanda di incentivo, in modalità di prenotazione o di accesso diretto, a seconda dei casi.

Diagnosi energetica e strategia di intervento

Al di là dell’adempimento formale, la diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0 assume una funzione più ampia: diventa lo strumento attraverso cui strutturare una strategia di intervento coerente, soprattutto per edifici complessi o per patrimoni immobiliari pubblici.

In questo senso, non è solo un requisito per ottenere l’incentivo, ma anche una leva tecnica per:

selezionare gli interventi realmente efficaci;

pianificare interventi per fasi successive;

evitare investimenti non coerenti con le reali criticità energetiche dell’edificio.

Conclusioni

Il Conto Termico 3.0 restituisce alla diagnosi energetica un ruolo ben definito e tutt’altro che marginale. Il decreto ne circoscrive con precisione i casi di obbligatorietà, ne disciplina requisiti e tempistiche e ne collega l’utilizzo all’intero iter di accesso agli incentivi.

Quando richiesta, la diagnosi diventa un passaggio istruttorio centrale, incidendo sia sull’ammissibilità degli interventi sia, per le amministrazioni pubbliche, sull’accesso al contributo anticipato. Nei casi in cui non è obbligatoria, la possibilità di ricorrere a una relazione tecnica descrittiva consente invece di evitare oneri documentali non necessari.

Per tecnici, ESCO e soggetti responsabili, il punto non è quindi la mera produzione del documento, ma la corretta individuazione dei casi in cui la diagnosi è richiesta e la sua redazione conforme all’Allegato I e alla disciplina vigente. È su questo aspetto che, nella pratica, si concentra gran parte delle verifiche istruttorie del GSE.

In questo senso, la diagnosi energetica torna a essere non solo un requisito per l’incentivo, ma uno strumento di supporto alle scelte progettuali e alla programmazione degli interventi, soprattutto negli interventi più complessi e nel patrimonio pubblico.