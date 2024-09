Direttiva Green: tutto quello che c'è da sapere

Entrata in vigore lo scorso 29 maggio, la Direttiva Green, ufficialmente conosciuta come Direttiva sulla Prestazione Energetica degli Edifici (EPBD - Energy Performance of Buildings Directive), rappresenta uno dei pilastri fondamentali della strategia dell'Unione Europea per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas serra.

Direttiva Green: come raggiungere l’obiettivo emissioni zero

Entro il 31 dicembre 2025, gli Stati membri dovranno presentare il piano strategico per il raggiungimento degli obiettivi, garantendo la piena operatività a partire dal 29 maggio 2026.

A essere interessati, in Italia, dovrebbero essere circa 12 milioni di edifici, con un investimento stimato tra gli 800 e i 1.100 miliardi di euro.

Gli obiettivi principali della EPBD possono essere così riassunti: