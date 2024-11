Edilizia e Salva Casa: in Gazzetta la Legge della Regione Siciliana

A sorpresa e con un po’ di ritardo approda sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la Legge 18 novembre 2024, n. 27 recante “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”. Una norma molto attesa dai tecnici siciliani perché contiene al suo interno “anche” le disposizioni per il recepimento del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito in Legge n. 105/2024.

Edilizia in Sicilia: la struttura della Legge n. 27/2024

La nuova Legge regionale è suddivisa in 3 capi e 22 articoli:

Capo I – Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 1 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 2 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 3 – Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 4 – Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 5 – Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 6 – Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 7 – Norme per il contenimento del degrado edilizio e del consumo del suolo e per favorire la riqualificazione urbana

Art. 8 – Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 9 – Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 10 – Ampliamento di edifici esistenti ad uso diverso dall’abitazione

Art. 11 – Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 12 – Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 13 – Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Art. 14 – Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

Capo II – Recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105

Art. 15 – Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

Art. 16 – Recepimento degli articoli 34 ter, 36 e 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Art. 17 – Recepimento decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105

Art. 18 – Norme finali e di coordinamento

Art. 19 – Abrogazione di norme

Capo III – Modifiche di norme