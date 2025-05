Errore materiale nel condono edilizio: la rettifica è un atto dovuto?

Si può rettificare un provvedimento edilizio anche a distanza di trent’anni? Il cambio di destinazione d’uso riportato erroneamente in un titolo edilizio sanante può essere corretto senza riattivare il procedimento originario? E cosa distingue una rettifica da un vero e proprio riesame in autotutela?

Errore materiale nel condono edilizio: interviene il TAR

A queste domande ha risposto il TAR Lazio con la sentenza n. 9131 del 13 maggio 2025, intervenendo su un tema che continua a generare incertezze applicative nella prassi edilizia: il trattamento degli errori materiali presenti nei titoli abilitativi, in particolare quando questi riguardano la destinazione d’uso degli immobili.

Il caso di specie oggetto dell’intervento dei giudici di primo grado riguarda un provvedimento di condono rilasciato nel 1996 con erronea indicazione della destinazione “residenziale” per un immobile in realtà già adibito ad ufficio. Nella relazione tecnica allegata, si specificava che le opere erano state eseguite su un’unità immobiliare già destinata a uso ufficio. La domanda di condono indicava chiaramente, come tipologia di abuso, il mutamento di destinazione d’uso (tipologia 4.3). Inoltre, dalla planimetria catastale allegata emergeva l’assenza del vano cucina, coerente con una destinazione non residenziale.

A distanza di trent’anni, il proprietario ha chiesto una semplice rettifica del provvedimento, in modo da allinearlo alla reale volontà amministrativa e alla documentazione originaria. Nonostante ciò, l’Amministrazione – pur riconoscendo l’errore – aveva respinto l’istanza di rettifica, ritenendo che la richiesta fosse “tardiva” e che la riapertura del procedimento potesse configurarsi come una “domanda di condono aggiuntiva”, vietata perché presentata oltre i termini di legge.