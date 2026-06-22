Come confermato dal MASE, il contingente massimo incentivabile è stato fissato in 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile , di cui 10 GW riservati agli impianti con potenza fino a 1 MW , che potranno accedere direttamente al meccanismo di supporto, e 27,15 GW destinati agli impianti di maggiore dimensione, per i quali sarà necessario partecipare a procedure pubbliche competitive organizzate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) .

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